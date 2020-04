Antiviral : un groupe de rock propose une "version Covid" du tube de Trust

Ils sont chanteurs, guitaristes, bassiste et batteur. Ils se sont rencontrés en juillet au stade de France, lors du concert Rockin'1000 qui a rassemblé mille musiciens amateurs. Et pendant ce confinement, ils ont décidé de faire une reprise d'Antisocial pour remercier les soignants.

Antisocial, en plein de confinement, ca devient Antiviral, sous la plume et les notes de Rockin'6. Ces six amis se sont rencontrés l'été dernier à Paris, lors du concert Rockin'1000 et ils ont décidé de monter "groupe furtif" pendant le confinement. Parmi eux, le manchois Fabien Bouron, par ailleurs guitariste et chanteur dans le groupe saint-lois The Mash Farrow's :

On avait déjà l'idée de se revoir pour jouer ensemble et peut-être faire un concert. Mais du fait du confinement, ça ne s'est pas fait. Alors on a décidé de faire un geste pour les soignants et de reprendre une chanson à la sauce Covid 19 et on s'est très vite mis d'accord sur Trust. Ca envoie, on s'est bien défoulés.

Le chanteur et les six musiciens ont enregistré chacun de leur côté et après de très nombreux échanges, voilà le résultat :

Et comme le confinement risque encore de durer, les Rockin'6 réfléchissent déjà à la prochaine reprise. Peut-être un morceau de Téléphone…?