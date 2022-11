Antoine Devaux, ancien footballeur professionnel devenu chef sommelier à Reims

C'est ce que l'on appelle un grand écart pour Antoine Devaux. L'ancien milieu de terrain du Stade de Reims entre 2012 et 2018 excelle maintenant dans un autre domaine, loin des terrains de football : le vin. En quelques années, le Normand est devenu chef sommelier du restaurant La Grande Georgette, au pied de la cathédrale de Reims. France Bleu Champagne-Ardenne l'a rencontré en cette journée nationale de la reconversion.

ⓘ Publicité

Antoine Devaux avec le Stade de Reims en 2016 © Maxppp - ETIENNE LAURENT

Comme tous les joueurs de football, la question de "l'après" s'est vite imposée à Antoine Devaux : "Dès que ma carrière professionnelle a démarré, je savais qu'elle s'arrêterait. Donc vers l'âge de 26 ans, je me suis mis à réfléchir à ce que je ferai après."

"Je savais qu'il fallait repartir au travail" - Antoine Devaux

Trouver un travail après la folie d'une vie de footballeur professionnel, c'était une évidence pour l'ancien milieu relayeur du Stade de Reims, âgé de 37 ans : "Je suis arrivé tard dans le monde du football. J'ai toujours été décalé. J'avais déjà bossé, fait des petits boulots. Donc j'ai peut être été plus réfléchi que certains footballeurs qui se retrouvent en galère. Je savais qu'il fallait repartir au travail, on ne peut pas rester chez soi à ne rien faire."

Antoine Devaux piste donc les formations autour de sa passion : le vin. "J'ai découvert ça sur le tard, confie-t-il. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool avant mes 25 ans ! " Après sa retraite sportive en 2018, il décroche un diplôme international de dégustateur : "Les formations étaient courtes, c'est ce que je voulais", précise-t-il. L'ancien footballeur intègre ensuite des Maisons de Champagne, pour affiner ses connaissances dans le milieu.

De rencontres en rencontres, de dégustations en dégustations, Antoine Devaux gravi les échelons et intègre le restaurant la Grande Georgette à Reims, d'abord comme sommelier, puis comme chef sommelier : "Je suis autodidacte."

"Avant 25 ans, je n'ai pas bu une goutte d'alcool"- Antoine Devaux

À la question sur un manque potentiel de cette ancienne vie sur les terrains, Antoine Devaux répond rapidement : "Ça ne me manque pas du tout ! J'avais cette capacité à décrocher dès que je sortais d'un entraînement ou d'un match. Je ne pensais pas football. D'ailleurs, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs dans ma carrière. Ce qui me manque en revanche, c'est le côté collectif, l'adrénaline dans les vestiaires, la bataille et le combat physique."

Pour la suite de sa nouvelle carrière, Antoine Devaux se voit bien ouvrir son propre bar à vins. En attendant, il continue de faire grandir la carte et la cave de la Grande Georgette, qui compte plus de 700 références aujourd'hui.

loading