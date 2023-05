Antoine Dupont aura très bientôt sa statue au musée Grévin à Paris

Les statues seront inaugurées en catimini, avec les deux intéressés, le mercredi 24 mai prochain. Le public pourra admirer Antoine Dupont et Frédéric Michalak dès le lendemain au mythique musée Grévin, à Paris (IXe arrondissement, métro Grands Boulevards). Le musée l'a confirmé à France Bleu Occitanie après un reportage du Figaro avec les deux sportifs en pleine mesure.

ⓘ Publicité

Trois rugbymen à Grévin avant le Mondial

Les deux numéros 9 toulousains, l'un au sommet de sa carrière, l'autre jeune retraité, rejoindront l'unique représentant de l'ovalie à Grévin, Sébastien Chabal en cire depuis 2011. Le musée a eu aussi fût-un temps, avant de les ranger au placard, Adolphe Jauréguy un Basque qui a joué pour le Stade Toulousain dans les années 1920, et Lucien Mias, capitaine des Bleus dans les années 1950 et figure de Mazamet (Tarn).

Antoine Dupont et Fred Michalak s'ajouteront toutefois à la longue liste des sportifs transformés en figures de cire : Antoine Griezmann est le dernier en date, ou récemment la judokate six fois championne du monde Clarisse Agbégnénou. Zinédine Zidane lui en est déjà à sa troisième. Dans d'autres styles, le chef aveyronnais Cyril Lignac et l'astronaute Thomas Pesquet figurent aussi parmi les 250 doubles de cire à Grévin.