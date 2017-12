Saint-Étienne, France

Nous aussi, on s'est fait avoir. Alexandre, 19 ans, est apprenti commercial à Saint-Étienne, mais la ressemblance physique avec le célèbre footballeur Antoine Griezmann est stupéfiante.

Ce jeune homme travaille à Saint-Étienne. Pour le rencontrer, nous avons contacter l'entreprise où il travaille par téléphone. Dès le standard, lorsque l'on demande, "à parler à Antoine Griezmann", la réponse ne se fait pas attendre. "Il n'est pas là Antoine, il habite à Madrid et il joue à l'Atlético. Y a un sosie chez nous, mais il n'est vraiment pas très bon avec un ballon" se moque son collègue.

#gymshark A post shared by 🔆Alex_AG (@alexandre_ag7) on Oct 15, 2017 at 5:30am PDT

Finalement, on rencontre le jeune homme dans le centre-ville. Que ce soit dans la rue ou au restaurant, les gens "prennent souvent des petites photos discrètement. Alors à la fin du repas je vais prendre une photo avec eux. Ils sont gênés c'est marrant !" lance le sosie. Aujourd'hui, les deux hommes n'ont plus la même coiffure. La ressemblance, "la plus frappante c'était en 2016 au moment de l'Euro" précise Alexandre. À cette époque, le sosie et la star partageaient la même coupe de cheveux. "Là il vient de passer à une crête décolorée. Bientôt il va couper et revenir à du blond foncé, comme moi" assure l'apprenti.

J'ai fait les Journées Mondiales de la Jeunesse et on m'a pris pendant une bonne heure pour Antoine Griezmann. J'ai carrément fait pleurer un gars là bas. C'étais assez marrant et culpabilisant à la fois. - Alexandre, sosie d'Antoine Griezmann.

Cette ressemblance physique, Alexandre est bien décidé à en profiter. Le weekend, hasard de la vie, le jeune homme vit à Mâcon, la ville d'origine du footballeur. Il sort dans la boîte préférée de Griezmann, le 400, où "les gens me payent des verres à la volée". Au travail, ce sont ses clients qui n'en croient pas leurs yeux, ou pensent "à une blague" dès qu'il le voit arriver, explique le jeune homme.

Pour l'instant, cela fait rire ses parents et Alexandre poursuit ses études. Mais ce qu'il espère, c'est de devenir un jour, le sosie officiel du footballeur.