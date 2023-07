Antonin Rolland, le plus vieux maillot jaune, est le grand-père de la championne de ski Marion Rolland

Dans la famille Rolland, je voudrais Marion, championne du monde de descente de ski en 2013, à Schladming, en Autriche, 47 ans après Marielle Goitschel. Mais je voudrais aussi le grand-père, Antonin Rolland.

Il porta le maillot jaune durant 12 jours, lors du Tour de France 1955, quand il était co-équipier de Louison Bobet! Antonin n'a jamais gagné la grande Boucle, il fallait que Bobet gagne son 3e Tour!

Mais, Papy Tonin, comme le surnomme affectueusement Marion, 99 ans en septembre prochain, est donc l'actuel plus vieux maillot jaune encore en vie. Toujours bon pied, bon œil, il vit à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, alors que sa petite-fille habite l'Isère.

Souvenirs de Tour de France, à la télé, avec son papy Tonin

Ils se voient souvent en famille. Quand Marion était petite, elle passait ses vacances chez ses grands-parents. "L'après-midi, il faisait chaud, on restait dans la maison, à regarder le Tour ! Il y avait des souvenirs de la carrière de Papy partout dans la maison, ses vieux vélos. Ma grand-mère racontait des anecdotes, mais quand elle se trompait, papy rectifiait!"

Lors de sa carrière de coureur professionnel, jusqu'en 1961, Antonin Rolland était baptisé le "taciturne". "Oui, mon grand-père est quelqu'un de pudique, il a du mal à exprimer ses sentiments" reconnait Marion. mais quand elle a été sacrée championne du monde, il était fier : "Il avait pris l'abonnement à Eurosport pour me voir skier" se souvient-elle

Antonin Rolland, avec son maillot jaune

Ce jeudi 13 juillet, Antonin Rolland était invité sur le plateau du Vélo Club, animé par Laurent Luyat, car l'arrivée à Belleville-en-Beaujolais, de la 12e étape, c'était à côté de chez lui, il ne pouvait pas rater ca ! "C'est vrai qu'à l'époque, y avait pas comme maintenant les télés, les médias, tout ce qu'il y a autour du Tour. On nous donnait un bouquet et puis on rentrait à l'hôtel. Les gamins nous attendaient et on leur donnait un bidon ou une babiole et ils étaient contents comme tout" raconte-t-il, la casquette vissée sur la tête, à l'aise.

Papy Tonin fait toujours du vélo

Après sa carrière sportive, Papy Tonin a ouvert un magasin de cycles, repris depuis par son petit-fils. Antoine Rolland vit seul désormais, depuis la mort de sa femme, mais il est très entouré par ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il continue à faire ses courses à vélo, sur de petites distances. "Mais ce printemps, il a roulé 40 kilomètres avec un ami, sur les bords du Rhône" confie Marion, admirative. "Il regarde tous les sports à la télé, il aime çà !"

Alors un pronostic pour ce Tour 2023 ? Pour Papy Tonin ce sera Pogačar!