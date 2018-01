Migné-Auxances, France

"J'en suis à 800 lunettes vendues depuis 2015 et une dizaine de soirées organisées depuis mars dernier". Opticien à Migné, Nicolas Zurich, 30 ans, ne se voyait pas avoir sa propre boutique. "Une ouverture, ça coûte cher, et puis il y a déjà tellement de concurrence". Il a donc décidé de se lancer dans la vente de lunettes... à domicile ! Une idée longuement mûrie qui a débouché sur le concept, aussi original que malin, de l'Apéroptik.

Un choix en tout convivialité

"J'arrive en général vers 18h30. On passe la soirée avec des amis ou des proches du client à essayer des montures. Chacun donne son avis. J'insiste sur l'importance des formes du visage. A la fin, parfois, on se tutoie ! Il m'arrive de repartir _après minuit_. Les gens aiment prendre leur temps et faire leur choix en toute convivialité".

Une idée reprise dans le Nord de la France

Chloé a testé. Elle est conquise : "C'est cool. Il y a le regard bienveillant des proches qui nous disent ce qui va et surtout ce qui ne va pas !" Nicolas Zurich fait des émules. Depuis qu'il s'est lancé, trois opticiens à domicile ont repris son idée en Normandie et dans le Nord de la France.