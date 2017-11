Apollon et Athéna, les deux petits tigres de Nîmes

Ils ressemblent encore à des gros chats. Deux petits tigres nés à Nîmes lors du passage du cirque de Venise ont été "baptisés" ce jeudi soir par le maire de Nîmes.

On dirait des grosses peluches. Deux petits tigres de Sibérie ont été présentés ce jeudi soir au maire de Nîmes par les propriétaires du cirque de Venise. Ils ont souhaité que ces animaux soient " baptisés" ici dans la mesure où les tigres sont nés à Nîmes. Le cirque s'installe régulièrement dans la ville depuis une quinzaine d'années. C'est la deuxième fois que des tigres naissent lors de son passage.

Pour cette présentation, le maire avait invité quelques conseillers municipaux et leurs enfants. Ce ne sont pas forcément eux qui ont été les plus enthousiastes.

Les petits tigres baptisés Apollon et Athéna © Radio France - Sylvie Duchesne

Les tigres, des artistes comme les autres

Pour le propriétaire du cirque de Venise, Steve Landry, ces petits tigres deviendront de futurs artistes. Ils rejoindront le reste de la troupe après avoir été dressés. Un dressage qui commencera vers l'âge de 10 mois.

"Le dressage se fait sous forme de jeu. Il faut faire appel à leur instinct naturel"

Steve Landry, le propriétaire du cirque de Venise

Il faudra attendre le retour du cirque à Nîmes l'an prochain pour que le public fasse la connaissance d'Apollon et d'Athéna. Ils auront alors un an et ils seront sur la piste.