Appel à témoin pour retrouver "Dana", l'aigle pêcheur d'Aquashow à Audierne

Audierne, France

"Pratiquement une semaine, ça commence à faire long". Ingrid Girard et Stéphane Germain sont inquiets, car la Pygargue à tête blanche dont ils s'occupent à Audierne a l'habitude de partir faire un petit tour dans le Cap Sizun ou dans le Finistère, mais là, 6 jours, ça commence à faire beaucoup. "On le nourrit, donc c'est un animal qui ne sait pas s'alimenter tout seul" précise Stéphane Germain.

Pas dangereux pour l'homme

Il peut toutefois se nourrir de cadavres d'animaux "c'est aussi un charognard, mais c'est complètement sans danger pour l'homme". Dans le parc Aquashow, la cage du Pygargue Dana reste ouverte depuis plusieurs jours, mais le volatile ne revient pas.

La Pyguargue lors de ses démonstrations - Aquashow Audierne

Vue à Quimper dimanche 28

Après sa fugue le samedi 27 avril, l'aigle pêcheur a été aperçu à Quimper, par un particulier. "On nous a signalé sa présence, mais depuis, plus rien. Et son système de géolocalisation ne porte plus". Stéphane Germain a du mal à se faire à l'idée. C'est un animal qu'il a élevé et avec lequel il entretient une relation forte "je ne me résous pas à me dire qu'elle est partie. Mais elle peut être à l'autre bout de la France, à l'heure actuelle".

Messages passés aux alentours

Un message est passé aux autres parcs animaliers de la région. Que faire si vous pensez l'avoir aperçue ? D'abord ne pas paniquer, mais prendre le temps de bien l'observer, ne pas essayer de la nourrir, ni de l'attraper. Ce n'est pas un rapace classique de chez nous, c'est l'animal emblème des Etats-Unis.

La Pygargue a 2m20 d'envergure. La tête et la queue sont blanches, le reste du corps est marron. Le bec et les pattes sont jaunes, elle a aussi des bracelets en cuir aux pattes. Ensuite, bien sûr, prévenir rapidement son propriétaire.

Appel à témoin, numéro de téléphone

Pour joindre Stéphane Germain si vous êtes quasi certains d'avoir vue Dana : 0631839604. Le standard d'Aquashow : 0298700303.