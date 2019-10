Appel aux dons pour sauver le conservatoire de la dentelle de Bayeux, menacé de fermeture

Bayeux - France

Le conservatoire a œuvré aux côtés des plus grands couturiers Hermès, Balmain ou encore Dior. Créé dans les années 80, il perpétue un savoir faire ancestral. A Bayeux et dans les environs, les manufactures de dentelle ont fait travailler jusqu'à 5000 personnes au plus fort de l'activité au 19ème siècle. Le conservatoire est financé par la ville de Bayeux, qui vient d'octroyer une rallonge exceptionnelle de 1600 euros en attendant la subvention au mois d'avril prochain. Plusieurs cagnottes ont été lancées en ligne dont une lancée par une étudiante du conservatoire.

Véronique Thomazo, professeur au conservatoire de la dentelle de Bayeux, accueille actuellement une douzaine d'élèves. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le conservatoire situé 6 rue du Bienvenu, pratiquement en face de la cathédrale, est ouvert tous les jours (sauf le jeudi et le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Il accueille actuellement une douzaine d'élèves.

