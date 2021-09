Après 1 000 km à vélo, un jeune poitevin remporte le BikingMan au Pays basque

Une course hors norme est partie d'Anglet lundi 6 septembre : le BikingMan. 1 000 kilomètres à vélo avec de nombreux cols pyrénéens mythiques à franchir, plus de 23 000 mètres de dénivelé pour une centaine de participants. Le vainqueur Clément Clisson est revenu à Anglet en 57h56 ce jeudi.

Le poitevin Clément Clisson a remporté ce jeudi après-midi la première édition du BikingMan Euskadi, une course folle à vélo de près de 1 000 kilomètres. Le sportif de 23 ans a rallié Anglet à Anglet en 57h56, en passant par des cols mythiques et plus de 23 000 m de dénivelé. Tout cela sans assistance.

"Il faut gérer son corps, prendre son mal en patience. Des fois, ça peut être très, très long, c'est le physique qui lâche. Après, c'est la tête qui lâche un peu. Il faut bien se connaître et arriver à gérer au mieux."

Le jeune homme n'aurait sans doute pas remporté l'épreuve sans la défaillance d'un des spécialistes de l'ultra cyclisme, Laurent Boursette, qui a dû abandonner alors qu'il était largement en tête à 30 kilomètres de l'arrivée. Le sommeil est une des clés de la victoire raconte Clément Clisson.

J'ai dormi trois heures la première nuit dans un abribus avec la couverture de survie et après, j'ai dormi un quart d'heure au chalet où il y avait le petit ravitaillement la deuxième nuit. Puis j'ai dormi un quart d'heure dans un fossé, une petite sieste rapide.

Un récit de course partagé avec plaisir à l'arrivée avec d'autres participants qui eux ont lâché l'affaire comme Patrick Philippe. Il s'est fait dévorer par des frelons. Mais c'est ce côté aventure qu'il apprécie dans le BikingMan : "C'est une ambiance particulière, c'est familial. On se connaît tous. C'est plus style aventure. Il faut se débrouiller. Avec le coup des frelons, je ne trouvais pas de pharmacie. Je ne trouvais rien. Pas de point d'eau. Il faut vraiment se débrouiller."

L'organisateur de la course Axel Carion attend maintenant le reste des participants avant samedi matin. Ils étaient 104 sur la ligne de départ lundi, plus d'une trentaine a déjà jeté l'éponge.

Et croyez moi, il va y avoir encore pas mal de gens qui vont abandonner. On entend l'orage. Ça va ajouter encore à la difficulté. Finalement, les derniers, c'est souvent ceux qui passent le plus de temps sur la route. C'est là où c'est plus dur parce que vous faîtes face à tous les challenges et toutes les variations climatiques, toutes les galères que vous pouvez avoir sur cinq jours au lieu de trois pour les leaders.

Axel Carion, créateur des courses Biking Man © Radio France - Marcellin Robine

Le grand gagnant Clément Clisson lui ne va pas beaucoup se reposer, il reprend le travail ce vendredi à Poitiers, dans un magasin de vélo. Pour suivre l'arrivée des participants à Anglet jusqu'à la limite des 120 heures de course samedi à 5h, direction le site de BikingMan.