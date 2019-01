Après 8500 km en tandem, un couple de Lillois a offert 800 paires de lunettes au Cambodge

Lille, France

Alexis, 30 ans, est opticien à Lille. Emilie, 29 ans, est architecte. Ils s'aiment, et ils aiment le vélo ! Le 16 juin 2018, ils sont montés sur un tandem : lui derrière, et elle devant, légèrement plus bas, et ils n'en sont pratiquement plus descendu.

Partis de la Grand-Place de Lille, ils viennent de parcourir 8500 km, à travers la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Russie, la Mongolie, la Chine, le Vietnam, pour arriver au Cambodge le 31 décembre.

Des lunettes pour les personnes dans le besoin en Asie

Le projet s'appelle "Un vélo pour deux, des lunettes pour tous". Le couple a eu l'idée de collecter des lunettes -on a tous des vieilles paires qui traînent, dont on ne sait pas quoi faire quand on les change. 800 paires ont ainsi été récoltées, remises en état, et emportées dans une remorque tirée par le tandem.

Ce jeudi 3 janvier, elles ont été remises à l'association Solidarité Bretagne Cambodge, dans un village au Sud de Phnom Penh. Une association qui propose des consultations d'ophtalmologie gratuites, et qui grâce à ces lunettes, va pouvoir équiper les habitants qui n'ont pas les moyens de s'en acheter.

Persévérance

Avant d'arriver au bout de l'aventure, il y en a eu, des galères. En Russie pour avoir un visa pour la Chine, Alexis et Emilie ont fait le siège de l'ambassade pendant trois jours ! En Mongolie, il faisait zéro degré sous la yourte. Pour des raisons personnelles, ils ont même dû faire un aller-retour en France fin octobre, en avion. Mais ils sont remontés en scelle là où ils s'étaient arrêtés.

Cadre de tandem cassé

Et puis, galère parmi les galères, le cadre de leur tandem s'est cassé, littéralement brisé en deux, à la fin du mois de novembre. Après des tractations avec le fabricant, ils ont fait avec les moyens du bord, une soudure chez un garagiste chinois.

Retour en tandem

Il leur en aura fallu, de la persévérance, de l'énergie, et sans doute un peu de folie pour arriver au bout de leur rêve. Enfin, au bout... il y a le retour à faire, car Emilie et Alexis reviennent en tandem, dans cinq mois environ ! Encore un petit effort !

