Après des naissances surprises à Hyères, d'autres bébés tortues sont attendus dans quelques jours dans le Var

Il n'y avait donc pas quatre mais cinq nids de tortues Caouanne sur le littoral varois. Il y a quelques jours, une quinzaine de bébés tortues ont pris la mer du côté de la plage de La Bergerie à Hyères.

Les premières naissances ont été constatées le 11 août, et ce mardi 22 août, en soirée, trois nouveaux tortillons ont pu regagner la Méditerranée sous l’œil des agents de l’Office Français de la Biodiversité et du Parc national de Port-Cros. Si une tortue avait bien été vue fin juin sur cette plage, le nid n'avait pu être localisé, ni répertorié avant les naissances.

Attention aux prédateurs

"Les personnes chargées du nettoyage de la plage tôt le matin ont découvert des œufs sur le sable. Très vite nous avons compris qu'un prédateur, un chien errant ou un renard, avait dû passer par là, attiré par l'odeur dégagé par la première émergence, par la première tortue à avoir quitter le nid pour rejoindre la mer" explique Sidonie Catteau, cheffe de projet "Tortue marine" pour l'association Marineland et coordinatrice du "Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française" pour le Var.

"Une dizaine de bébés ont pu regagner la mer car nous avons retrouvé des coquilles vides mais il y avait aussi beaucoup d'œufs cassés !" poursuit la spécialiste.

Les nids placés sous surveillance

Dans ce contexte et parce que les autres naissances sont imminentes, les autres nids sont placés sous surveillance. Un périmètre de protection a déjà été mis en place dès la ponte. A quelques jours des naissances, notamment à Porquerolles (peut-être en fin de semaine), à Saint-Cyr-sur-Mer et Fréjus (autour du 1er septembre) et sur la plage de La Capte à Hyères (autour du 10 septembre), des bénévoles sont également chargés d'observer attentivement les lieux de ponte.

Des caméras et des pièges-photos sont également utilisés pour ne pas rater les premiers signes de l'émergence.

"Il faut vraiment être très attentif pour détecter les premiers signes d'une émergence" explique la spécialiste. "Une dépression va se créer dans le sable, un mouvement très subtil. Quand les premiers œufs commencent à éclore au fond du nid, ça crée du vide et le sable file. C'est pour ça qu'avant les naissances, nous lissons la surface autour des nids pour que l'émergence plus facilement repérable. Si ce n'est pas le sable qui bouge, vous pouvez aussi observer le bout du bec ou une patte qui commence à sortir du sable avant ce qu'on appelle 'la course vers la mer' des petites tortues"

Le chemin de retour vers la mer est d'ailleurs préparé par les spécialistes et bénévoles. "Nous demandons à certaines communes par exemple d'éteindre les lumières situées en arrière de plage. On peut aussi déplacer les transats des restaurants de plage pour que les nouveau-nés tortues puissent regagner la mer le plus naturellement possible" ajoute Sidonie Catteau.

Conseils pour ne pas déranger les bébés tortues

Si les naissance et la course vers la mer sont des moments magiques, les spécialistes rappellent qu'il y a a des consignes importantes à respecter pour ne pas perturber les tortues : "Il faut garder ses distances. Ne pas éclairer les petites tortues est aussi primordial car la lumière blanche peut vraiment désorienter les nouveau-nés qui regagnent la mer. On prend plaisir à les observer, on peut donner un signalement mais surtout on n'intervient pas et on ne touche pas les animaux."