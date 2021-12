Après Halloween, Aurélien transforme son jardin en royaume du Père Noel à Busigny

Les 18/19 et 22 décembre le trentenaire va endosser le costume du vieux barbu pour accueillir petits et grands dans un chalet qu'il a lui même conçu, avec en prime un chalet de lutins, et des vitrines de jouets.

Aurélien Vollé et les bottes de Père Noel qu'il va chausser le 18-19 et 22 décembre à Busigny

Pour bien accueillir ses invités, Aurélien a évidemment préparé une playlist aux petits oignons basés sur des vieux tubes américains de Noel des années 50, avec Bing Crosby et consorts. Les Etats Unis où le trentenaire a notamment acheté son masque de père noël en silicone, assez bluffant puisqu'on a l'impression d'avoir le vrai barbu en face de soi, il a aussi dégoté des boucles gravées pour les bottes, et la clé du père noël

Parce qu'il ne passe pas forcément par la cheminée, toutes les maisons n'ont pas de cheminée, du coup il a un passe partout, un passe partout magique

Le passe partout magique du père noël dégoté qui vient des Etats Unis © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Aurélien qui s'inspire beaucoup des américains pour sa déco mais aussi des traditions de l'Est de la France ou encore d'Allemagne.

Plus de 10 000 leds, et 2 vitrines de jouets vintage et anciens

Pour recréer l'ambiance de Noel, notamment dans le chalet du père Noel de 35 mètres carrés quand même; tout en recup, ou celui des lutins à côté, le trentenaire a mis le paquet sur les petites lumières plus de 10 000 leds sur la façade jusqu'à 13 mètres de haut, et dans jardin, mais il a aussi dégoté dans les brocantes ou sur les sites de revente de produits d'occasion de jolis éléments de décor comme cette luge des années 50 ou ces raquettes venues du Canada.

La vitrine des jouets des années 50 d'Aurélien © Radio France - rbv

Et pour émerveiller encore un peu plus ses visiteurs petits et grands Aurélien a transformé 2 grosses fenêtres en vitrine de jouets, dans l'une les jouets des années 70 à aujourd'hui dont certains des siens et de sa femme comme les barbies coca cola ou wonderwoman.

De l'autre côté de la maison ce sont des vieux joujous des années 50, comme les bilboquets, les toupies en bois, billes en terre ou chevaux à bascule en bois qui font rêver le grand gamin qu'il est resté.

Des semaines de préparation pour recréer la magie de Noel

Pour imaginer et installer tout ça Aurélien a commencé cet été, en sachant qu'il s'amuse aussi beaucoup à Halloween pour préparer un jardin des horreurs où il a accueilli cette année plus de 2000 personnes. De nombreuses semaines de préparation car le jeune papa fait tout la menuiserie, la couture, la réparation des jouets, etc.

Une passion qui lui demande beaucoup de temps donc mais aussi d'argent, plus de 3000 euros de déco cette année, mais le jeune papa qui avoue poussé le bouchon un peu loin est ravi

Si moi je rêvais à cet âge là, j'ai envie de faire rêver d'autres petits bouts, et moi je retourne en enfance, et ça me fait vraiment du bien surtout en ce moment, je pense que les gens ont besoin de quelque chose de magique

Aurélien qui espère faire retrouver l'esprit de partage de Noel, invite donc tous les curieux les 18/19 et 22 décembre de 17h à 23h dans son jardin avec pour se réchauffer une vente de chocolat et vin chaud. C'est rue de la gare à Busigny.