Après huit mois d'errance aux abords de l'A71, un bouc surnommé "Vinci" enfin capturé à Olivet

"On avait fini par le surnommer Vinci, parce que c'était le bouc de l'autoroute" raconte Nathalie Fourage, la gérante de l'association "Moutons et compagnie", basée à Chanteau dans la métropole d'Orléans et spécialisée dans l'éco-pâturage. C'est elle que les agents de Vinci, le gestionnaire de l'autoroute A10, ont fini par appeler à l'aide, pour capturer ce bouc nain au pelage marron qui venait régulièrement errer aux abords des voies, affolant les automobilistes.

Depuis juillet 2022, Vinci autoroutes et les gendarmes du peloton de gendarmerie d'autoroute d'Olivet recevaient régulièrement des appels signalant un animal errant à proximité des voies. La commune d'Olivet est également prévenue, et une fois l'animal identifié comme étant un bouc nain, elle sollicite l'association pour trouver une solution. "Personne n'arrivait à l'attraper, c'était un bouc relativement sauvage, pas du tout habitué à l'humain. Et puis pour lui c'était la belle vie, il avait à manger, un pont d'autoroute pour s'abriter en cas de pluie" raconte Nathalie Fourage.

Une cage garnie d'orge et d'urine de chèvre

Une première fois, les équipes de Vinci et les gendarmes réussissent quand même à repousser l'animal en-dehors de l'emprise de l'autoroute, mais il revient, régulièrement, échappant chaque fois à ceux qui tentent de l'attraper. Une traque qui dure de longs mois. La décision est alors prise de contacter Nathalie Fourage et son association, qui dispose d'un chien de troupeau pour discipliner ses bêtes. "Mais moi je n'avais pas très envie de faire intervenir mon chien, c'était dangereux pour lui, pour les automobilistes, pour tout le monde".

La décision est donc prise, finalement, de poser une cage pour piéger l'animal. Un habitant de la commune d'Olivet est sollicité, il trouve une cage à la dimension du bouc - c'est un bouc nain, d'une dizaine de kilos - et celle-ci est positionnée sur le territoire d'élection de "Vinci", le 3 février. La cage est garnie d'orge mais aussi de litière parfumée à l'urine de chèvre pour se donner plus de chances de l'attirer. Il aura fallu 10 jours, mais finalement Vinci s'est fait prendre, ce lundi 13 février.

"Vinci" en pension au domaine du Donjon d'Olivet

"On avait d'autres options, si celle-ci n'avait pas marché" explique Nathalie Fourage, "notamment de tenter trouver un vétérinaire acceptant de l'endormir avec un produit anesthésiant, ou encore de fermer totalement les voies, d'installer des filets, et de lâcher le chien. Mais je suis soulagée que la solution de la cage ait fonctionné". "Vinci" a été pris en charge par la mairie d'Olivet, qui l'accueille provisoirement au domaine du Donjon, sur un terrain de tennis désaffecté.

L'animal doit en effet être maintenu en quarantaine pendant quelques jours, et subir des examens pour s'assurer qu'il n'est pas porteur de virus ou de maladies. Il sera ensuite castré, et Nathalie Fourage pourra alors l'intégrer à son troupeau de brebis. Des démarches qui vont prendre plusieurs semaines, et qui laisseront aux promeneurs du Donjon du temps pour passer dire bonjour à "Vinci", au moins jusqu'au mois d'avril.