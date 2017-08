Aprés l'alliance retrouvée en Normandie grâce aux réseaux sociaux...la gourmette en or

Inspiré par l'histoire d'une alliance perdue sur une plage normande et retrouvée grâce aux réseaux sociaux, un habitant du Calvados se lance à la recherche du propriétaire d'une gourmette en or retrouvée sur la plage de Langrune-sur-mer (14)

L'alliance d'une jeune mariée, perdue en juillet sur la plage de Couseulles-sur-mer (14) et retrouvée grâce aux réseaux sociaux, fait des émules. Un habitant du Calvados , qui a découvert en avril dernier une gourmette sur la plage de Langrune-sur-mer, vient de poster une photo sur Facebook pour tenter de retrouver sa propriétaire. Il s'agit d'une gourmette en or de 18 carats sur laquelle est gravée le prénom Mathilde. Le message de Mickael, posté le 5 août dernier , a déjà été partagé plus de 1000 fois.

Une date de naissance au dos de la gourmette

Pour s'assurer que la personne qui se présentera à lui en affirmant être la propriétaire de la gourmette sera bien la bonne, cet habitant de May-sur-Orne prés de Caen n'a pas communiqué la date de naissance qui est gravée au dos du bracelet. Il indique simplement qu'il s'agit d'une gourmette d'enfant, probablement un cadeau de baptême. Une précaution utile quand on sait que l'internaute a déjà reçu de nombreux appels. Des gens qui me disent "connaitre Mathilde et pouvoir lui remettre, eux-mêmes, sa gourmette..." Mickael Geslin ira donc jusqu'à demander une preuve administrative de la date de naissance de la vraie "Mathilde" qui , il l'espère, se manifestera bientôt.