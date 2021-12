Après l'Ariège, le Tarn a aussi son Monopoly !

Le jeu de société est désormais décliné en version tarnaise, et c'est déjà un succès. En Occitanie, le Monopoly existe déjà en Aveyron et en Ariège notamment.

Mieux vaut Tarn que jamais ! Le département a désormais sa propre édition du Monopoly. Comme l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault et l'Ariège, ailleurs en Occitanie, les sites emblématiques tarnais sont désormais rassemblés dans une version spécifique du célèbre jeu de société

En quarante cases, le Tarn est parcouru de long en large. Les quatre gares ont été remplacées par des Saveurs du Tarn : les biscuits du Tarn, les salaisons de Lacaune, le vignoble de Gaillac et l’ail rose de Lautrec. On y trouve aussi Albi, Castres, Carmaux, Rabastens, Lavaur, et un clin d’œil au Castres Olympique.

Et comme les autres éditions régionales lancées ces dernières années, la version tarnaise s’annonce déjà comme un vrai succès. Elle a été créé par BM Services, une agence de communication lozérienne qui a déjà lancé le Monopoly Lozère, Cantal et Ariège.

5.000 exemplaires, et déjà beaucoup de demande

La version ariégeoise, lancée à Noël 2019, a particulièrement bien marché explique Enimie Giscard, chef de projet chez BM Services : "on était partis avec 2.000 boîtes avant Noël, qui sont tombées en rupture de stock trois semaines après le lancement". Pour le Tarn, la tendance semble la même. Le jeu a été produit à 5.000 exemplaires, et près de la moitié a déjà été précommandée.

Il fallu près de deux ans de travail pour finaliser le Monopoly tarnais, avec le concours du Comité Départemental du Tourisme, pour qui le jeu devient un outil de promotion.