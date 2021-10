Après l'effondrement d'un immeuble à Dieppe, Marius le chat en passe d'être secouru

C'est une histoire qui devrait bien se finir ! A Dieppe, Marius, le chat de Martine pourrait bientôt retrouver sa propriétaire. Depuis l'effondrement de l'immeuble de la rue des bains, le 12 octobre dernier, le chat, est coincé dans l'immeuble voisin qui menace de s'effondrer. Absente au moment de l'effondrement, la locataire n'avait pas pu le récupérer son chat.

Pour des raisons de sécurité, au vu de l'instabilité de l'immeuble mitoyen, les pompiers ont d'abord décidé de ne pas intervenir avant finalement d'effectuer, ce lundi en fin de journée, une opération de sauvetage. Si le chat n'a pas pu être capturé, une cage et de la nourriture ont quand même pu être placées dans l'appartement et les pompiers doivent de nouveau tenter de le récupérer.

Hugo Clément au secours de Marius

Ce sauvetage est intervenu alors que Martine a remué ciel et terre pour trouver une solution. Pour aider son chat, Martine a décidé de lancer une pétition en ligne. Elle y demande à la mairie d'intervenir et d'accélérer les travaux de déblaiement.

Son appel à l'aide est alors largement partagé sur les réseaux sociaux et le journaliste Hugo Clément décide de s'emparer de l'affaire et poste un appel sur Instagram et Facebook. En quelques heures, les réseaux sociaux s'emballent et réclament le sauvetage de l'animal, certains appelant même à casser les fenêtres pour le libérer. Après l'appel d'Hugo Clément, la pétition dépassait les 52000 signatures, ce lundi soir.