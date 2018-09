Knutange, France

Après avoir été invité au début de l’été dans les jardins de l’Élysée, Richard Sziszka, retraité à Knutange, est invité jeudi 27 septembre par le prince Albert de Monaco. Ils doivent se rencontrer en fin de matinée pour installer un nichoir à mésanges bleues dans les jardins du palais princier.

Le nichoir destiné au jardin du palais princier de Monaco. - Richard Sziszka

Richard Sziszka, un ancien d'ArcelorMittal, parvient à pousser les portes des lieux de pouvoirs grâce à de simples nichoirs de sa fabrication. Il a l’habitude depuis une vingtaine d’années d’envoyer ses vœux de bonne année à de nombreux chef d’Etat et têtes couronnées.

On ne sait jamais, si j’étais invité à un match de Ligue des champions à Monaco (Richard Sziszka)

Cette fois, en recevant l'appel du régisseur du palais de Monaco, Richard Sziszka a été très surpris, "j’ai été très touché et surtout le régisseur m’a dit que le prince avait été très touché. Je lui avais écrit et il a été séduit par mon offre. Je ne sais pas ce que je lui dirai quand on se rencontrera, ça viendra au fil de la discussion. Je verrai bien par quoi il va commencer et puis j’alimenterai un peu la discussion. Je ne sais pas, _je ne réalise pas bien encore_. Mais on va peut-être parler un peu de sport, de football. On ne sait jamais si j’étais invité à un match de Ligue des champions à Monaco".

Refus du Grand-duc de Luxembourg

Et maintenant, Richard Sziszka aimerait bien installer ses nichoirs chez la famille d’Angleterre, au Vatican et chez la présidente de la Croatie, qu'il a trouvée sympathique à la télévision lors de la finale de la coupe du monde de football. En revanche, il a essuyé un refus du grand-duc de Luxembourg.