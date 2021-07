Après la galette saucisse géante, la Mayenne veut s'emparer du record du plus long sandwich aux rillettes

L'été de tous les défis les plus fous pour la Mayenne. Après avoir battu, le 30 juin, le record du monde de la plus longue galette saucisse, notre département veut s'emparer de celui du plus long sandwich aux rillettes, détenu pour l'instant par les boulangers et les charcutiers d'Indre-et-Loire.