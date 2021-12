Les habitants de Saillans comparés aux Tuche après la vidéo du passage du train... mais ils en rigolent

"Quelle définition donne-t-on aux Tuche ? se questionne Patricia. Si c'est les ploucs de villageois, eh bien je le vis très bien". Dimanche 12 décembre, un rassemblement a été organisé à la gare de Saillans, dans la Drôme, pour le retour du train après neuf mois de travaux. Sauf que le train... ne s'arrête pas. La vidéo partagée sur le compte Twitter de France Bleu Drôme-Ardèche a beaucoup amusé les internautes qui croient y voir une scène du film Les Tuches 3.

La vidéo a été partagée plus d'un millier de fois et a été vue par plus de 600.000 personnes en six jours. "Tellement dingue et une joie inqualifiable de voir enfin le train passer à Bouzolles", écrit une internaute. "On dirait les tuches mdrr", rajoute un autre. Parce que la vidéo prise à Saillans ressemble selon beaucoup de Twittos à la scène de l'inauguration de ligne TGV à Bouzolles, la ville imaginaire des Tuches.

"On savait que le train ne s'arrêterait pas, rigole Fernand Karagiannis de la coopération citoyenne saillansonne, à l'origine du rassemblement à Saillans. Mais c'était pour marquer le coup après neuf mois sans train. Et puis, que ce soit vu par l'angle humoristique, pourquoi pas. Tant que le message passe : nous avons vraiment besoin du train dans certains territoires".

Les habitants rigolent de ce succès sur Twitter. "Ecoutez, si on est vu comme des Tuches, pourquoi pas hein", sourit Sarah. "Tant mieux, si des gens viennent voir la gare de Saillans pour se croire à Bouzolles", renchérit Laura. Peu de personnes rencontrées connaissent les Tuches dans le village mais tous ont le sourire en voyant les vidéos et la comparaison.

Patricia s'interroge surtout sur la portée de cette vidéo : "Aujourd'hui, on dit de prendre moins la voiture, de faire du covoiturage, de prendre les transports en commun. Faut-il encore qu'ils existent. Et le train, pour nous, c'est un gros bénéfice". La ligne a d'ailleurs été rénovée pour mieux l'utiliser insiste le maire de Saillans, François Brocard : "C'est important d'avoir cette ligne ferroviaire qui traverse toute la vallée et qui continue à desservir Saillans. C'est un axe majeur de notre territoire". Une manière de désenclaver une zone rurale mais pas seulement pour le maire : "Il faut aller vers la multimodalité avec le vélo pour aller jusqu'à la gare puis prendre un bus et arrêter de prendre la voiture".

Dès le début de l'année prochaine, de gros aménagements vont d'ailleurs être effectués autour de la gare : une passerelle au-dessus de la départementale 93 pour un accès plus sécurisé vers la gare, des box à vélos à proximité de l'établissement. Dans le cadre du projet 1001 gares lancé par la SNCF, le bâtiment de la gare aujourd'hui fermé sera complètement rénové pour accueillir un guichet, une partie restauration, une partie culturel et un pôle de co-working audiovisuel.