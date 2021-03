Après Le Mans et Tours, la Mayenne veut battre le record de la plus longue baguette aux rillettes du monde !

Après Le Mans et la ville de Tours, la Mayenne se lance dans le record de la plus longue baguette aux rillettes du monde ! Annonce faite ce mercredi par la présidente de la fédération des boulangers de la Mayenne, Sandrine Ribot.

En mars 2019 des artisans manceaux avaient fabriqué une baguette de 72,12 mètres sur le marché des Jacobins, avec pas moins de 70 bénévoles à l'œuvre. Un record qui est ensuite tombé à Tours, le samedi 16 novembre au salon Ferme Expo. Les membres de la Confrérie des rillettes de Tours ont amélioré ce record de deux mètres (74,40) avec pas moins de 150 baguettes et 50 kilos de rillettes.

76 mètres ?

L'objectif pour les boulangers de la Mayenne c'est donc de "rallonger la sauce" sans mauvais jeux de mots. "_Je pense que l'on va faire 76 mètres histoire que la Sarthe essaie de récupérer son record. On va tout préparer comme s'il n'y avait pas la covid-19 en 2022_. Mais s'il y a des restrictions on annulera et on reportera" explique la présidente de la fédération des boulangers de la Mayenne.

"Je ne peux pas vous en dire plus, on cherche nos partenaires. Mais l’événement aura lieu sur l'hippodrome de Laval" termine Sandrine Ribot.