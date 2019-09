Après le Roi Lion et Tintin, bientôt des graffs de Toy Story pour les petits malades du cancer à l'hôpital

Valenciennes, France

Maria, la maman d'Antoine se rappelle que son fils n'aimait pas du tout les murs blancs de l'hôpital quand il suivait ses traitements, ça le stressait se souvient la vice présidente de l'association le sourire d'un héros qui a décidé de remettre un peu de couleur dans le service d'oncologie pédiatrique.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Avec les enfants, leurs parents, et les soignants l'association a choisi des thèmes, comme la forêt ou l'espace, puis des personnages que le graffeur BAM est venu réaliser d'abord cet été dans les 4 chambres, l'espace de soin et la salle d'attente, et le Parisien revient ce we et le prochain pour faire le couloir avec les héros de Toy Story. Une opération qui s'inscrit dans l'opération septembre en or, le mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques.

Bambi - Maria Bertout

"Ils choisissent leurs chambres, ils ont les yeux, l'esprit ailleurs, ils sont peut-être dans l'imaginaire, en tout cas pas dans la douleur", Maria

Un des 4 chambres repeinte - Maria Bertout

Des peintures appréciées aussi par les parents

On regarde ce qui est sur les murs, on participe avec eux, on partage avec eux et ça fait moins hôpitaux, on oublie un peu pourquoi on est là, Cindy

Dans son enveloppe de 20 000 euros prévue pour l'embellissement du service, l'association a aussi prévu de meilleurs sièges pour les parents dans les chambres pour qu'ils accompagnent dans les meilleures conditions possibles leurs enfants pendant leur traitement.

BAM lui a fait le buzz avec ses peintures, un de ses vidéos sur sa page facebook Color Spray Graffiti a été vue 1 million de fois. Le graffeur a déjà été contacté par d'autres hôpitaux comme celui de Compiègne pour faire d'autres fresques.