Après le rugby, l'Aviron Bayonnais Football lance aussi son "match contre le Coronavirus"

Ce n'est plus sur le terrain, vidé depuis le confinement, mais virtuellement que l'Aviron Bayonnais FC lance son match contre le coronavirus

C'est la mode utile en cette période de crise sanitaire et de solidarité avec le personnel en première ligne, les clubs de sport rivalisent dans la collecte de fonds au bénéfice des soignants et des personnels des hôpitaux notamment. L'Aviron Bayonnais football se lance à son tour, dans les pas de son cousin du rugby. Les ciels et blanc du ballon rond montent une cagnotte pour le moins originale.

"Remplissons Didier-Deschamps contre le Coronavirus"

Plutôt qu'une simple collecte, l'Aviron Bayonnais Foot a décidé d'organiser un match virtuel et d'en vendre les places. "Remplissons Didier-Deschamps pour le match contre le Coronavirus". Voilà l'ambition affichée par le club qui n'a remplit qu'une fois son stade de 3500 places, en 2000, lors de son inauguration en présence du champion du monde 1998 et 2018 et actuel sélectionneur de l'équipe de France, formé à Bayonne.

Vingt ans après, l'ABFC tente donc l'exploit virtuel pour la bonne cause. Les billets sont mis en vente jusqu'au mardi 29 avril à 1 euro, libre à chacun de donner plus si il le souhaite, via la plateforme leetchi. L'objectif est donc de récolter au minimum 3500€ qui seront ensuite reversés à une association de l’hôpital de Bayonne pour en faire bénéficier l'ensemble des personnels du Centre Hospitalier de la Côte Basque.

Le rugby a récolté près de 26.000€

Le puissant voisin de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro a déjà lancé une cagnotte de son côté qui prend fin mardi 14 avril au soir. Pour inciter les fans de rugby, le club et l'association de supporters le BOC ont promis une participation à un grand tirage au sort pour tout donateur à partir de 10€. De nombreux rugbymens (Yannick Bru, Joe Rokoçoko, Pepito Elhorga, Marvin O'Connor, Aretz Iguiniz, etc...) et champions d'autres disciplines (Hormadi (hockey), Romain Sicard (cyclisme), Jérémy Choplin (foot), Stéphane Iralour (surf)...) ont offert des maillots. Le succès est au rendez-vous puisque près de 26.000€ ont été collectés (pointage au vendredi 10 avril).