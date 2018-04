Ce n'est pas là où on l'attendait. Dans un tweet publié ce samedi matin, l'ancien rugbyman de l'équipe de France apparaît en femme de ménage, en roi égyptien ou encore en légionnaire romain, en train de chanter et danser. C'est au fait une publicité pour un groupe hôtelier.

Valence, France

Femme de ménage, roi égyptien, banane géante, et même en Beyonce : avec tous ses costumes, Sébastien Chabal n'a pas peur du ridicule.

Ce samedi matin, l'ancien troisième ligne, né à Valence, a publié un tweet, très décalé. Au départ, il passe l'aspirateur dans une chambre avec un casque sur la tête. On le voit ensuite danser, puis chanter : "Hey Baby (If You'll be My Girl)".

Deux autres publicités ont été diffusées par le groupe hôtelier, comme celle-ci, où il se décrit comme une "légende du rugby, qui aime manger local lorsqu'il voyage."

On le rappellera jamais assez : jouer au Racing peut laisser des séquelles irrémédiables. https://t.co/P0uLrlHDmR — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) April 7, 2018

Pas une première pour Sébastien Chabal

Avec beaucoup d'humour, il ajoute à ce clip un petit message : "cherche maison de disque" avec des smileys. Cette vidéo est en réalité une publicité pour un grand groupe hôtelier, spécialisé dans le luxe.

Celui qui est surnommé "l'anesthésiste", "l'animal" ou encore "Caveman" a l'habitude des publicités décalés. On l'a déjà vu cuisiner du rosbeef ou encore jouer au poker.