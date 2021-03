Après les fèves coquines, un boulanger mosellan vend du chocolat interdit aux moins de 18 ans

Boulanger à Bourgaltroff, en Moselle, Julien Regnard propose des chocolats en forme de pénis ou de vagin. Un moyen de relancer ses ventes et d'amuser ses clients, en cette période de crise sanitaire.

Pénis, vagins, positions du kamasutra.... il y en a pour tous les goûts dans la boulangerie de Julien Regnard, à Bourgaltroff. "Lors du premier confinement, je voulais trouver un projet pour donner le sourire aux gens", rappelle-t-il.

En janvier, le jeune boulanger lance donc des galettes avec des fèves en forme de pénis. "Elles ont cartonné, j'en ai envoyé jusqu'au Canada, en Suisse et au Luxembourg."

Il renouvelle donc l'expérience, en allant plus loin, avec des chocolats érotiques. "On a des sucettes en forme de vagins ou de pénis, grandeur nature, de 15 à 17 centimètres", sourit-il, derrière son masque. "On a même fait des spermatozoïdes".

Chez Julien Regnard, rien n'est laissé au hasard. © Radio France - france bleu

Vendus pour la Saint-Valentin, ces chocolats seront aussi disponibles pour Pâques. Mais le jeune boulanger l'assure : il y aura aussi des lapins ou des oeufs en chocolat pour les plus jeunes.