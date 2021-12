Après les inondations dans le Sud-Ouest, des Landais retrouvent des piments basques sur leurs plages

Voilà une découverte qui a intrigué plus d'un promeneur sur les plages des Landes ! Certains ont retrouvé des piments du Pays-Basque, sur le sable landais. Des piments verts et rouges, amenés ici par les eaux, lors des fortes inondations qui ont touché le Sud-Ouest le samedi 11 décembre 2021.

L'anecdote prête à sourire : des piments basques ont été retrouvés par des promeneurs, sur des plages landaises cette semaine. Ce n'est pas une farce, les piments ne poussent pas encore dans le sable, mais une conséquence des grosses inondations du samedi 11 décembre 2021.

Vous êtes nombreux à publier des photos de piments échoués sur les plages de Capbreton, ou de Labenne.

Des piments salés par l'eau de l'océan

"Il y en avait beaucoup aussi à Labenne", commente un internaute sur le groupe Facebook Intext Capbreton :

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces piments viendraient visiblement non pas d'Espelette, mais d'Ustaritz qui a été fortement inondé le week-end dernier. C'est quand même à plus de 30 kilomètres de Capbreton.

"Je suis tombée sur des piments aux couleurs du Pays-Basque" plaisante Chantal Bonnemayre Copier

"Après les inondations, au milieu des détritus et des branchages qui se sont retrouvés sur la plage, on trouvait des piments tout le long de la plage. C'est insolite", explique Chantal Bonnemayre, Landaise et amatrice de photographie.