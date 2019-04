Après les parapluies, Fresnay-sur-Sarthe se pare de moulins à vent

Fresnay-sur-Sarthe, France

700 moulins à vent, de toutes les couleurs, suspendus au-dessus de la Grande Rue de Fresnay-sur-Sarthe : c'est ce que la mairie met en place cette année pour égayer le centre-ville de la cité médiévale de ce samedi 13 avril jusqu'au dimanche 29 septembre, à l'occasion d'une exposition intitulée "Fresnay dans le vent !". L'an dernier, ce sont 550 parapluies qui, comme à La Ferté-Bernard, avaient été installés, et avaient rencontré un franc succès auprès des habitants comme des touristes.

à lire aussi PHOTOS - 550 parapluies multicolores dans le ciel de Fresnay-sur-Sarthe

Distribution de moulins à vent aux commerçants

Les équipes techniques de la ville se sont déjà mis à la tâche pour installer ces moulins à vent dont les hélices devraient tourner à l'unisson selon la brise. Ces modèles en polypropylène ont été achetés auprès de la société italienne Giobas pour un coût total de plus de 4.100 euros.

Il s'agit pour la ville d'apporter un peu de fantaisie à l'une des principales rues commerçantes de Fresnay-sur-Sarthe. Depuis mardi, les gérants de boutiques se sont ainsi vu distribuer des moulins à vent pour orner leurs devantures et vitrines. D'autres doivent être installés dans les parcs et dans les communes avoisinantes de Saint-Germain-sur-Sarthe et de Coulombiers.