Après Rasta Rockett, Pornic Rockett : Romain, qualifié pour la coupe d'Europe de bobsleigh

"Quand le pilote David, qui fait du bobsleigh depuis longtemps, qui a même fait les Jeux de Sotchi, m'a appelé, j'ai cru que c'était une erreur". Évidemment, on ne peut pas dire que faire du bobsleigh à Pornic soit une évidence, mais après tout, il y a bien des Jamaïcains! (cf : le film Rasta Rockett). D'ailleurs, les autres sportifs de l'équipe habitent loin de la glace : ils viennent des quatre coins de la France, de Marseille, de Reims, ou encore de Guyane.

Et Romain Ooghe a, il faut bien le dire, le profil idéal. 32 ans, ancien joueur semi-professionnel de hockey-sur-glace et de football américain, coach et gérant aujourd'hui d'une salle de sport à Pornic, le trentenaire coche toutes les cases. Et il n'a pas hésité à dire oui. Il s'entraîne seul avec un chariot en métal qui pèse 40 kilos sur lequel il rajoute des poids et qu'il va pousser sur une piste d'athlétisme.

Le chariot de 40 kilos sur lequel Romain s'entraîne © Radio France - Hélène Roussel

L'équipe s'est entraînée également à plusieurs reprises depuis le printemps, notamment cet été à La Plagne ou encore récemment en Allemagne.

À 130 km/heure, on est littéralement collé au fond du bobsleigh" - Romain Ooghe, 32 ans

"Heureusement que la descente dure moins d'une minute. On est brassé, on se fait taper, on se cogne les uns aux autres, on descend à 130 km heure. On est littéralement collé au fond du bobsleigh. C'est plus une chute qu'un envol, mais c'est tellement intense. On a toujours envie d'y retourner". Le défi sportif, l'ambiance dans le bobsleigh, l'envie aussi de montrer au monde qu'on peut très bien y arriver même sans habiter dans la montagne, c'est un peu tout cela qui fait vibrer Romain. Son équipe est la seule française privée à être qualifiée pour cette coupe d'Europe qui démarre le 11 novembre en Norvège. Des sportifs autant combattants que rêveurs : ils visent déjà les mondiaux en décembre et pourquoi pas les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février prochain.