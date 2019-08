Après Rouen en juin, le Belem débarque à Dieppe ce jeudi

Après Rouen et l'Armada, le Belem débarque dans le port de Dieppe ce jeudi 22 août. Le trois-mâts restera jusqu'à lundi prochain et sera ouvert à la visite les samedi 24 et dimanche 25 août.

Dieppe, France

Vous l'avez loupé lors de sa venue en juin à Rouen pendant l'Armada ? Vous pourrez vous rattraper à Dieppe ! Le trois-mâts Belem va accoster dans le port de Dieppe, bassin de Paris, ce jeudi 22 août.

Le trois-mâts restera jusqu'au lundi 26 août et vous pourrez le visiter samedi et dimanche. Les places sont comprises entre trois et six euros et sont à réserver en ligne sur fondationbelem.com

Le navire prendra ensuite la direction du Havre le lundi dès 8h30.

Visite libre ou numérique

Le parcours numérique propose un voyage enrichi en contenus inédits grâce à la réalité augmentée, la reconstitution 3D et les vues 360°. Le visiteur sera projeté dans le passé afin de découvrir la structure et le gréement du navire dans ses trois vies passées: navire marchand, yacht de luxe britannique et navire école italien. Une histoire à énigme pour les plus jeunes viendra compléter le parcours.



La visite libre propose un voyage dans le temps guidé par 20 panneaux répartis sur les trois niveaux du navire et imprimés sur des voiles de bateaux. Chaque visiteur reçoit un guide de visite très complet et peut interroger l’équipage mobilisé pour partager ses connaissances et sa passion.