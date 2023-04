Après Schmoutzi, Schàtzi est la nouvelle mascotte du marché de Printemps de Colmar

70 commerçants ont pris leurs quartiers pour trois semaines dans un décor d'œufs, de lapins et de fleurs. Le marché de Pâques s'est ouvert jeudi 6 avril à Colmar. Il a été inauguré par le maire Éric Straumann, qui en a profité pour présenter la nouvelle mascotte : Schàtzi.

ⓘ Publicité

Schàtzi sera rentré tous les soirs

Ce lapin "géant papillon" d'un an et demi pèse près de six kilos. Il a été élevé spécialement pour être exposé et participer à des concours.

L'année dernière, le lapin Schmoutzi, un géant des Flandres, avait été enlevé dans la nuit et n'a jamais été retrouvé . "Les gens m'ont dit de ne pas remettre de lapin, mais c'est tellement attendu par les visiteurs", explique Eric Straumann après avoir révélé l'imposant lapin tacheté.

Le "géant papillon" sera rentré tous les soirs pour éviter qu'il ne soit volé, comme l'avait été Schmutzi l'année dernière © Radio France - Jules Hauss

Schàtzi, comme tous les animaux de la ferme exposé sur ce marché, sera rentré tous les soirs pour éviter que le scénario ne se répète.