Après un Normand, un Catalan se reconnaît sur une photo aux côtés d'un soldat américain

La famille d'un soldat américain cherche à retrouver le petit garçon français qui pose à ses côtés lors d'une photo prise en 1944 à Trévières en Normandie. Après un Normand, un Catalan assure désormais être l'enfant du cliché.

C'est une histoire qui fait le buzz depuis quelques semaines. La famille d'un soldat américain, récemment décédé, cherche à retrouver le petit garçon qui apparaît avec lui sur une photo prise pendant la seconde guerre mondiale en Normandie dans le petit village de Trévières. Deux hommes assurent se reconnaître.

Le Catalan se souvient de ce gentil GI

Marcel Castel âgé aujourd'hui de 77 ans et domicilié à Saint-Estève près de Perpignan n'en démord pas. C'est bien lui le petit garçon blondinet qui a été pris en photo aux côtés de Fred Linden, un GI américain en 1944 "c'est sûr que c'est moi, mon père et mes frères et soeurs m'ont reconnu tout de suite, là ce sont mes fossettes". Le Catalan reconnait également le décor devant lequel la photo a été prise " c'était le mur d'une ferme qui s'appelait chez les François".

La photo du GI avec le petit garçon français prise en 1944 - Rodger Hamilton

Marcel, âgé de trois ans et demi à l'époque se souvient du soldat américain basé dans son village de Trévières "dès qu'il arrivait dans le village il me donnait des bonbons, des chocolats, il a toujours été gentil comme tout".

REPORTAGE I Quand le Catalan et le Normand se téléphonent Copier

Le Normand ne se souvient pas

Gérard Poincheval est lui âgé de 76 ans, il habite dans le Calvados. C'est dans les affaires de sa mère, aujourd'hui disparue, qu'il a retrouvé la photo "je suis convaincu que c'est moi et je resterai convaincu". Le Normand a d'ailleurs tenté il y a quelques années de retrouver le soldat américain " je ne me souviens de rien, j'avais deux ans et demi vous vous rendez compte". Il est désormais en relation avec un interprète pour entrer en contact avec la famille de Fred Linden.

Comment savoir?

Nous ne savons pas à ce jour comment la famille du soldat va identifier le petit garçon. Les photos étant très rares à cette époque il semble bien difficile d'établir des comparaisons.