L'équipe du parc aquatique de Biscarosse dénonce des insultes et brimades régulières de la part des parents bénéficiaires du ticket gratuit.

AquaPark n'offrira plus de billets gratuits... à cause des insultes des bénéficiaires

Annonce publiée jeudi sur le compte du parc d'attraction : l'AquaPark de Biscarosse n'offrira plus de billets, à cause des incivilités quotidiennes des bénéficiaires sur le personnel. L'établissement offrait systématiquement le billet aux parents accompagnant les 4-10 ans sur les modules aquatiques depuis cinq ans. Bob et Patou, les gérants, ont dû prendre des mesures face aux violences verbales à l'entrée du parc.

Cela fait 5 ans qu'on se prend la tête. Certains trouvaient inadmissible qu'on n'offre qu'un seul billet, d'autres menaçaient de séparer la famille en deux groupe pour obtenir deux tickets... Mais cette année a été encore plus violente, mon personnel a eu droit à des insultes, même jusqu'à se pousser ! On partait en embrouille avec 60 % de la clientèle, tout ça à cause d'un pass gratuit ! - Bob, co-gérant de l'Aquapark

Depuis quelques jours, les parents doivent acheter des billets pour tous les membres de la famille... et l'ambiance a radicalement changé à l'Aquapark.

Depuis trois sessions, plus aucun soucis ! C'est quand même incroyable ! C'est vrai que ça nous fait mal au coeur parce que les personnes qui se comportaient normalement sont pénalisées. Les gentils paient pour les méchants. - Bob, co-gérant de l'Aquapark

Les gérants ne savent pas encore si la mesure est définitive. Bob espère remettre en place le billet gratuit pour l'accompagnant, après une période de répit pour ses équipes.