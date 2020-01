Aquarium de Biarritz: bouée de sauvetage pour les bébés phoques

Épuisés par les tempêtes à répétition, de nombreux bébés phoques s’échouent sur les plages des Landes, de Gironde et de la côte Basque. Ils sont soignés à l'Aquarium de Biarritz.

Aquarium de Biarritz et Cité de l’Océan

Pays Basque, France

Le centre de soins de l'aquarium de Biarritz ne chôme pas. En raison des dernières tempêtes le service a du prendre en charge quatre jeunes phoques épuisés par les conditions météorologiques. C'est plus que l'an dernier à la même époque. Tous les ans le phénomène se reproduit à partir de la fin du mois de décembre, mais cette année c'est trois semaines plus tôt que les premiers bébés phoques se sont échoués sur les plages des landes, de gironde et du pays basque. L'un des quatre mammifères n'a malheureusement pas survécu.

Relâchés dans l’océan au printemps

Si de nombreux bébés phoques viennent se reposer sur les plages avant de rejoindre leur colonie, certains n'ont plus la force de repartir en raison d'une perte de poids ou de blessures. Ils sont alors pris en charge par l'aquarium Biarrot avant d’être relâchés entre les mois de mars et avril. Ils pèsent alors entre 25 et 35 kilos. ( 12 à 18 kilos lorsqu'ils sont pris en main). L'aquarium de Biarritz accueille à l’année quatre phoques adultes dans des bassins extérieurs accessibles par le public.

L'un des bébés phoques soignés - Aquarium de Biarritz et Cité de l’Océan

Bébé phoque au centre de soins de l'aquarium de Biarritz - Aquarium de Biarritz et Cité de l’Océan

Laurent Devos ( soigneur ) et Marion Etcheverry ( communication ) © Radio France - Paul NicolaÏ

Reportage au centre de soins de l'Aquarium de Biarritz Copier