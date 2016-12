Aquarium de La Rochelle : le Père Noël finit sa tournée... dans le bassin des tortues

Ca y est, le Père Noël va pouvoir se reposer, sa tournée est terminée. Et il n'a oublié personne, après une étape ce dimanche à l'aquarium de La Rochelle dans le bassin des tortues marines, bouteille de plongée dans la hotte.

D'abord deux pieds qui dépassent au-dessus des poissons et des tortues, puis une corde lâchée dans l'eau. Les enfants ouvrent la bouche d'émerveillement. Le Père Noël descend tranquillement jusqu'au fond du bassin, sa barbe remuée par les courants, dans un nuage de bulles...

REPORTAGE CLEMENT LACATON/FRANCE BLEU LA ROCHELLE Partager le son sur : Copier

De quoi surprendre les plus grands, comme Damien : "Je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait aller sous l'eau, sacrée surprise !" Et pour voir le Père Noël de plus près, il faut pousser la porte des coulisses, au-dessus du bassin, au niveau des pompes... Là où les tortues, très curieuses, sortent la tête de l'eau.

Dimanche 25 décembre 2016 : le père Noël finit sa tournée... avec les tortues de l'aquarium de La Rochelle. © Radio France - Clément Lacaton

C'est donc au tour de Pierre Morinière de perpétuer la tradition cette année. Il est biologiste à l'aquarium de La Rochelle depuis 25 ans : "C'est tout un équipement particulier parce que le père Noël sur des skis ça va, mais sur des palmes ça ferait bizarre donc on marche au fond du bassin. C'est un peu sportif en fait et assez particulier , parce qu'il faut être très lesté. On se transforme en scaphandrier..."

Pierre Morinière, biologiste à l'aquarium de La Rochelle depuis 25 ans. © Radio France - Clément Lacaton

Dimanche 25 décembre 2016 : le père Noël finit sa tournée... avec les tortues de l'aquarium de La Rochelle. © Radio France - Clément Lacaton

Dans les paquets distribués dans le bassin (brisons le secret : les cadeaux étaient vides, pour qu'ils puissent remonter à la surface), ni chocolats ni repas de Noël pour les poissons, un peu méfiants face à cet étrange plongeur du dimanche... Oui, mais du dimanche de Noël !