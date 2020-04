Ar skritell "Chomit er gêr" a zo bremañ e brezhoneg

Rannet e oa bet e dresadenn war ar rouedadoù sokial tro-dro d'ar bed ha sur mat o peus gwelet anezhi dija war ho skrammoù urzhiaterez, skinwell pe war skrammoù ho hezoug. "Restez à la maison" setu lugan ar skritell bet treset gant Mathieu Persan. Berzh bras en deus graet.

Pellgargit ar stumm brezhoneg amañ.

Troet en hor yezh

Parizian eo ar paotr 'vat. "Karout 'ran Breizh, dont 'ran alies e Sant Malou da welet izili ma familh" emezañ. Troet en deus ar skritell e brezhoneg peogwir eo bet "goulennet kalz" digantañ. Ur mignon dezhañ 'zo o chom e Kemper ha goulennet en deus sikour digant Gweltaz ar Fur.

Goulennet eo bet kalz diganin" - Mathieu Persan

Troet eo bet ar skritell e 23 yezh. Kavout a reer ouzhpenn ar galleg, ar saoneg, an alamaneg, an arabeg, ar farsi, ar rusianeg, ar sinaeg, hag all. Evit ar poent eo ar brezhoneg ar yezh minorelezet nemeti deus Frañs. Met ar skritell 'vo a-benn neubeut troet en Euskareg ivez. "War an ober emañ, met re verr an amzer ganin" eme Mathieu Persan.

Un dastumadeg arc'hant evit labourerien an ospitalioù

Lañset en deus Mathieu Persan un dastumadeg arc'hant evit labourerien an ospitalioù. Moien 'zo deoc'h mont da brenañ ur skritell (e galleg pe e saozneg). Fiziet e vo an arc'hant bet dastumet da ziazezadurioù evit ar yec'hed stag deus ospitalioù.