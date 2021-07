Araignée, argonaute et mante religieuse : ils ont un désir sexuel dévorant

Certaines bêtes ont une sexualité dévorante, au point d'avaler leur partenaire pendant ou après une partie de galipettes. C'est le cas de nombreuses araignées comme la pisaure admirable, du petit poulpe qu'est l'argonaute ou encore de la carnassière mante religieuse.

Les Sales Bêtes ne sont pas toujours sages. Meurtrières, voraces ou manipulatrices, certaines n'hésitent pas à transformer les rendez-vous amoureux en de véritables guet-apens mortels.

L'arraignée est cannibale

La pisaure admirable, cela vous dit quelque chose ? C'est pourtant l'une des araignées que l'on trouve le plus dans nos jardins mais aussi dans nos maisons. Lorsque la femelle entre en période de reproduction, elle devient facilement adepte du cannibalisme sexuel. Le mâle prend alors le risque de se faire dévorer tout cru par sa partenaire en tentant un rapprochement.

Le mâle a trouvé une parade. Il ne se présente jamais à un rendez-vous galant sans cadeau. Avec un joli insecte à offrir à la femelle, il est sûr d'emballer et de ne pas se faire croquer en cas de petit creux de sa dulcinée.

La pisaure admirable © Getty - Anton Petrus

Il peut toutefois arriver que la femelle soit difficile et refuse son cadeau. Face à une araignée malpolie et peu sensible aux cadeaux, il vaut mieux savoir courir vite.

Le poulpe émasculé

L'argonaute est un petit poulpe qui mesure environ deux centimètres. Lorsque le mâle s'accouple avec la femelle, le danger guette : celle-ci peut mesurer jusqu'à 50 centimètres à l'âge adulte.

L'argaunote © Getty - BBC

Face à cette différence, le monsieur ne pèse pas bien lourd. Si madame a faim, elle peut facilement le gober

Le mâle évite donc de prendre des risques : il est doté d'un pénis détachable qu'il peut éjecter pour féconder la femelle. La bête a le temps de partir et d'attendre la repousse d'un nouveau pénis qui pourra lui servir de nouveau.

La mante religieuse est vorace

La mante religieuse a un fort appétit sexuel. Loin d'être une sainte, c'est même plutôt une grande meurtrière qui n'hésite pas à manger ses petits copains.

Lors de la période des reproductions, à la fin de l'été, le mâle s'approche de la femelle qui est affamée. Elle a, en effet, besoin d'énergie pour sa reproduction.

Souvent plus grosse, la femelle n'hésite pas à croquer le mâle pour faire le plein de protéines.

Elle ne le mange cependant pas systématiquement. Le crime advient le plus souvent après le rapport sexuel.

Deux mantes religieuses se reproduisent © Getty - George D. Lepp

La mante religieuse peut être parfois bien plus vorace et digne des plus grands films d'horreur. Il lui arrive de décapiter le mâle pendant le coït, et ce, afin de se rassasier, mais aussi d'améliorer sa procréation.

En effet, lorsque ce monsieur se fait décapiter pendant l'acte, le rapport ne s'arrête pas pour autant. Ses nerfs continuent de fonctionner et la bête zombie continue sa mécanique jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force.

De manière générale, plus la mante religieuse dévore le mâle, plus elle aura les apports nutritifs nécessaires pour favoriser un nombre d'œufs important...

