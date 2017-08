A Arc-sur-Tille, les courses (et les cuisses) de grenouilles égayent le 15 août

Il pleut il mouille... on connaît la suite, et c'était le cas de le dire ce mardi sur la base d'Arc-sur-Tille, où la fête de la grenouille était organisée. 200 à 300 personnes ont fait le déplacement, autant pour voir les courses de grenouilles, que pour déguster leurs succulentes cuisses.

Les amateurs de grenouilles avaient rendez-vous sur la base de loisirs d'Arc-sur-Tille ce mardi, à l'occasion de la toute première fête de la grenouille. Au menu : des cuisses de grenouilles, oui, mais pas que : cracheurs de feu, échassiers, et surtout le clou du spectacle : les courses de grenouilles, dans une ambiance quelque peu confuse.

Le reportage de la rédaction à la fête de la grenouille Copier

Avance, Germaine !

Eh oui parce qu'avant de faire 'concourir' les batraciens, il fallait les attraper dans leur vivier installé au bord de l'eau. Entreprise loin d'être facile. "Ca fait marrer les gens", se réjouit Lionel Rousseau, l'animateur et co-organisateur de l'événement. "Personne ne s'attend à ce que l'animal obéisse aux ordres. Une grenouille, ça saute, ça surprend, et c'est cela que sont venus chercher les gens."

Une quinzaine de batraciens ont participé aux courses de l'après-midi © Radio France - Arnaud Racapé

C'est vrai, la grenouille n'est pas franchement l'animal le plus docile au monde. Il n'y avait qu'à voir Lionel Rousseau penché dans son 'grenouillodrome', se démener pour faire avancer la "timide" grenouille 'Germaine'.

Fête de Famille

Après plusieurs échecs, place donc aux fameuses courses : d'abord avec les enfants, puis en faisant participer les parents. L'ambiance est détendue, et la pluie n'entame pas l'enthousiasme du public, accoudé aux barrières tout autour du grenouillodrome.

Elles sont mignonnes, non ? © Radio France - Arnaud Racapé

Peu importe qui gagne, au contraire : plus c'est comique, mieux c'est pour Lionel Rousseau. "C'est le but du jeu, créer des fous rires, ne pas se prendre la tête. Et là vous voyez qu'on a réussi notre pari, ça plaît aux enfants, à leurs parents et leurs grands-parents. C'est une fête de famille."

Le plus compliqué : attraper les grenouilles sans qu'elles ne s'échappent © Radio France - Arnaud Racapé

Grenouilles vivantes d'un côté, grenouilles dans l'assiette de l'autre

Et puis il y a l'autre aspect de cette fête, plus gastronomique disons... Alexandre est le cuisinier en chef, il prépare des cuisses tempura, façon japonaise donc. "On va plonger nos cuisses de grenouilles dans la farine et de l'eau bien froide pour assurer le croquant, et ensuite on ajoute une bonne sauce : de l'ail, et en l'occurrence une crème de persil. Et c'est parti !"

Ça manque un peu d'ail

Beaucoup de visiteurs ont fait le déplacement tout spécialement pour cela : manger des cuisses de grenouilles, à l'image de Gérard et Catherine, heureux, même s'ils se montrent un peu exigeants : "elles sont bonnes mais ce n'est pas assez épicé, faudra que je donne des cours au cuisinier", commence le premier, complété par sa femme : "ça manque d'ail, c'est dommage !" De leur côté, Laurent et Murielle sont convaincus : "on est venus tout spécialement pour les cuisses de grenouilles, et c'est excellent ! La sauce est parfaite, les frites bien croustillantes, le bonheur quoi !"

Gérard et Catherine sont heureux, mais si la sauce manquent d'ail © Radio France - Arnaud Racapé

Un bonheur de courte de durée pour les convives puisque pour cette première édition, le chef Alexandre n'avait pas vu assez large. Très vite, la pénurie s'est fait sentir, et les premières critiques aussi. "C'est une première, on fera mieux l'année prochaine", conclut un Lionel Rousseau plutôt optimiste pour la suite.

Pour la bonne cause

Notons que cet événement est aussi solidaire, puisque la moitié des gains de la journée seront reversés à l'association Bourgogne Maroc, dont Lionel Rousseau est le président. L'objectif, c'est de récolter assez de fonds pour emmener des personnes démunies au Maroc, à la découverte du désert.