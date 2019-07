Arcachon : 6ème édition de la moustache d'or

10 candidats, 10 photos : les plus belles moustaches d'Arcachon s'exposent dans la cité balnéaire à partir de ce lundi. La moustache d'or sera décernée le 6 août prochain.

Arcachon, France

Le concours qui doit élire la plus belle moustache et (ou) barbe de la cité balnéaire démarre ce lundi 29 août. Il est organisé par Jeanne Pillot, la seule barbière d'Arcachon. Comme chaque année elle a demandé à son amie photographe Céline Bourschiedt de prendre 10 de ses clients en photo.

Les clichés sont visibles dans plusieurs lieux d'Arcachon : des restaurants, l'office de tourisme ou encore l'hôtel de la ville d'hiver. A chaque endroit des urnes sont installées pour recueillir les votes. Tout le monde peut donner son avis. Le dépouillement et le vainqueur de l'édition 2019 sera annoncé le 6 août prochain.

La barbière a eu l'idée d'organiser ce concours pour faire sa pub quand elle a débuté son activité en 2013 sur le marché d'Arcachon. Aujourd'hui la moustache est de plus en plus tendance. Mais pour être complètement à la mode, messieurs, oubliez la moustache à la Jugnot ou à la Cardoze, préférez la très fine et légèrement courbée en pointe.