Archamps, en Haute-Savoie, est la commune la plus riche de France

C'est la commune d'Archamps,en Haute-Savoie, qui est désignée selon les données de l'INSEE comme la commune la plus riche de France, devant d'autres villes frontalières près de la Suisse et devant Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Le niveau de vie médian est estimé à plus de 46.000 euros.

Archamps, France

Ça fait quoi de vivre dans la commune la plus riche de France ? France Bleu Pays de Savoie est allé poser la questions aux habitants d'Archamps, en Haute-Savoie. "Idyllique", répond Nadia qui vit ici depuis huit ans. Elle ne se doutait pas que la commune de 2.585 habitants, à la frontière avec la Suisse venait d'être désignée comme la plus riche de France selon un classement de BFM-La Vie Immo qui s'appuie sur les données de l'INSEE.

L'influence de la Suisse fait grimper les prix

La commune de Haute-Savoie, à quelques pas du Léman et de Genève, est celle où le niveau de vie médian est le plus important (46.156 euros) devant d'autres communes proches de la Suisse comme Bossey (957 habitants) ou Echenevex (2.200 habitants) . La célèbre commune de Neuilly-sur-Seine en région parisienne n'arrive qu'en quatrième position.

En fait, dans le Top20 des communes les plus riches, on trouve... neuf communes de Haute-Savoie, frontalières avec la Suisse.

A Archamps, le revenu médian est de plus de 7.000 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Précisons que le revenu médian signifie qu'il y a autant de personnes vivant en dessous de ce seuil que de foyers vivant au dessus.

"Les gens sont quand même très simples, on ne s'en rend pas compte", nous affirme une habitante. Elle ajoute : "les maisons sont très chères pour un foyer français, mais pour les Suisses, cela reste très abordable".

"Il n'y a pas de pauvres... peut-être un ou deux logements sociaux"—Une habitante d'Archamps

Huit euros la cantine, 500 euros le centre-aéré

On a posé aux habitants cette question toute simple : y a-t-il des familles pauvres à Archamps ? "Non, il n'y a pas de pauvres", reconnait cette habitante, "il y a peut-être un ou deux logements sociaux...". Les prestations sont à l'avenant de ce haut niveau de vie. Par exemple, à Archamps, la cantine scolaire coûte huit euros le repas et le centre-aéré "c'est 500 euros la semaine", détaille une mère de famille.

Est-ce que ça le vaut ? "Ho oui !", répond cette maman. "On se sent en sécurité, on est vraiment bien, et c'est une région magnifique".