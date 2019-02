Archéologie: Bayonne a retrouvé sa porte de France

Les travaux à l'occasion du Trambus ont permis d'exhumer les fondations des remparts du Moyen-Âge et les fortifications du XVII° qui ont été abattues avant la première Guerre Mondiale.

Bayonne, France

Au bout de la rue d'Espagne, la porte d'Espagne est l'un des hauts lieux des fêtes de Bayonne, et passage incontournable des circuits touristiques. Mais son pendant, la porte de France, a été détruite quand la ville obtient l'autorisation de se défaire de ses remparts qui la corsetaient. On la voit dans des documents photographiques d'époque

Porte de France avant 1907 -

Les soubassements de cette porte et des défenses militaires ont été retrouvés à l'occasion des travaux du trambus. Trois semaines de fouilles étaient prévues puisque cet édifice était connu. Une moitié de la place a été fouillée, le temps de détourner la circulation de la chaussée actuelle, et l'autre moitié sera fouillée en avril rappelle le chef de projet Trambus, Patrice Le Nay: "il n'y a pas vraiment eu de surprise. Ils ont remis à jour les remparts qui datent du Moyen-Âge, il y avait aussi un pont-levis à l’entrée de la ville. Ils ont retrouvé ce qui était prévu, mais ils n'ont pas pu aller profond, et les chercheurs imaginent qu'il existe aussi des casemates souterraines".

Les fouilles ont fait apparaitre les pierres des remparts travaillées au Moyen-Âge - Mathieu Prat

En revanche de l'autre côté de l'Adour, les travaux près de la gare n'ont rien révélé. De nouvelles fouilles sont programmées en avril, cette fois côté Nive, sous la chaussée actuelle. La date de livraison elle ne change pas les premiers trambus rouleront en fonction commerciale dès septembre prochain.