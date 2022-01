80 squelettes découverts sur le site du futur musée d'art de Bayonne

C'est tout l'histoire du quartier du Petit Bayonne qui est mise à nue. Avant la construction du musée d'art Bonnat-Helleu, des fouilles préventives ont eu lieu d'août à décembre 2021, menées par l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). Elles ont permis de découvrir de véritables trésors, sur les 1.200 m² du futur musée, dont un cimetière et 80 squelettes, et des pieux datant sans doute du Moyen-Âge.

Les galets et les pieux en bois découverts par l'INRAP © Radio France - Bixente Vrignon

Ludovic Héricotte, responsable de recherches à l'INRAP, est encore émerveillé : "on savait par la légende urbaine que Bayonne est construit sur des pieux, mais dans ce quartier-là, très peu de personnes en ont vu. On est vraiment la première fouille qui met en avant ces pieux-là et on voudrait déterminer leur puissance, c'est à dire leur profondeur et leur largeur, pour comprendre comment les bâtisseurs de l'époque ont pu imaginer ce système de pieux". La phase d'étude en laboratoire permettra de déterminer les essences d'arbre et de dater l'ancienneté de ces pieux, dont les plus anciens remonteraient au XI° siècle. Aujourd'hui encore, la plus grande partie des bâtiments du quartier du Petit Bayonne repose sur ces pieux du Moyen-Âge.

Un cimetière inconnu jusqu'à aujourd'hui

Vue d’une sépulture en cours de fouille - Gwenaëlle Jousserand, Inrap

Le futur musée sera construit sur les bâtiments de l'ancienne école Jacques-Lafitte, et sous la cour de l'école les archéologues ont découvert un cimetière, qui n'apparait sur aucune carte de l'époque, et ont recensé 80 squelettes, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus enfouis sous terre. Les documents indiquaient qu'un couvent a occupé cet emplacement sur un temps long, du XI° siècle, jusqu'à la révolution française, mais pour Olivier Ferullo, de la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, ce cimetière "a été une vraie découverte : on a des adultes, des hommes, des femmes, des enfants, ce n'est donc pas un cimetière qui est pas réservé aux moines, mais on y trouve une bonne partie de la population, comme un cimetière paroissial".

Une rue dans la cour de l'école

Vue de la rue avec le caniveau central © Radio France - Ludovic Héricotte, Inrap

Mais ça n'est pas la seule trouvaille des chercheurs. En plein milieu de la cour d'école, dans le sous-sol de Bayonne, ils ont mis à jour une rue de l'époque moderne (entre le XV° siècle et le XVIII° siècle), et en creusant encore, sous cette voie, une autre rue de l'époque médiévale. Le chemin pavé de l'époque moderne est fait de pierres de lest, elles servaient à lester les bateaux qui venaient accoster à quelques mètres de là, le long de l'Adour. Un matériau très précieux : en déterminant l'origine des pierres, on saura d'où venaient les bateaux qui fréquentaient le port de Bayonne.

Le musée Bonnat-Helleu pour 2025

Les fouilles ont été recouvertes d'une couche de terre, pour que les travaux du musée d'art Bonnat-Helleu reprennent en janvier 2022. L'ouverture est prévue au plus tard en 2025. Ça laisse du temps à la mairie de Bayonne pour savoir quoi faire avec les vestiges qui lui ont été remis par l'INRAP.