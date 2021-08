Archéologie en Creuse : nouvelles découvertes à Bridiers

Après quatre semaines de fouilles, l'équipe de l'archéologue Florian Baret a fait plusieurs découvertes à Bridiers. Ils ont déterré les vestiges de bâtiments domestiques, des objets du quotidien en céramique ou en verre et, plus inattendu, un coffre funéraire. Reportage Alizée Chebboub.

À quelques minutes du village de Bridiers, une équipe d’archéologues réalise les derniers relevés et se prépare à bâcher le chantier. Depuis quatre semaines, ils travaillent sur une parcelle de 850 m2. Genoux à terre, une truelle ou un mètre à la main, ils ont déterré cet été les vestiges de bâtiments domestiques et funéraires. "L'idée est de documenter la morphologie de la ville, retrouver des traces des activités économiques, de l'organisation des quartiers et des artisanats de l'époque", résume Florian Baret, maître de conférence en archéologie antique à l'université de Tours en charge des fouilles.

Un coffre funéraire inattendu

Parmi les bâtiments identifiés, une surprise. Alors que l'équipe pensait être en présence d'un lieu de culte, elle y découvre un coffre funéraire. " Il était malheureusement vide. Mais cette découverte remet en question la fonction de ce bâtiment. Il est possible que ce soit finalement un petit mausolée du IIème siècle", date le maître de conférence. Des objets du quotidien en verre ou en céramique et du mobilier métallique ont également été récupérés. Ils seront envoyés chez des spécialistes puis, en fonction du statut de la parcelle, seront apportés au propriétaire ou archivés dans les dépôts de l'Etat. Ils y seront conservés et mis à disposition d'autres chercheurs.

Les fouilles reprendront l'été prochain sur le reste de la parcelle de 850 m2 © Radio France - Alizée Chebboub

La présence d'un réseau de caniveaux a été confirmée. Cela prouve qu'il y avait un certain nombre d'aménagements d'évacuation des eaux pluviales autour des bâtiments. Le réseau a été découvert l'année dernière, lors d'une période de prospection. Des premières fouilles avaient été menées plus à l'Ouest, notamment lors des travaux de 1973 de la RN 145. Mais de nouvelles recherches ont permis de découvrir ce nouveau lieu, situé sous une prairie de Bridiers.

Un programme de recherche de trois ans

Cette année est la première d'un programme de recherche qui doit s'étendre sur trois ans. Florian Baret supervise 13 étudiants en licence ou master d'archéologie. Ils travaillent ensemble sur ce chantier-école à la recherche des vestiges de villes Lémovices. Dans l'Antiquité, ce peuple gaulois venu d’Europe centrale s’était installé dans la Creuse. Il a également donné son nom au Limousin ainsi qu'à Limoges. Le chantier sera rouvert l'été prochain pour poursuivre les recherches. L'enjeu sera alors de déterrer une autre partie de la parcelle. L'équipe pense y trouver un nouveau bâtiment de deux pièces, dont la plus petite ressemblerait à une cuisine. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous dans un an.