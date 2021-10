Arcy-sur-Cure : les mystères du château de Chastenay

A l'occasion d'halloween, nous sommes allés dans le lieu le plus hanté de l'Yonne, le château de Chastenay à Arcy-sur-Cure. Si le lieu jouie d'une telle réputation c'est qu'il est riche de légendes et d'histoires. Visite avec son propriétaire François de la Varende.

Le château de Chastenay est, paraît-il, le lieu le plus hanté de l'Yonne et même l'un des lieux les plus hantés de France !

Le château de Chastenay, aussi appelé manoir de Chastenay, se situe à Arcy-sur-Cure à une petite demi-heure de route d'Auxerre. La bâtisse, vieille de 600 ans, regorge de symboles, de légendes et d'histoires. A l'occasion d'halloween, nous l'avons visitée de la cave au grenier en compagnie de son propriétaire François de la Varende.

Douze têtes (en colère)

Lorsque l'on arrive devant le vieil édifice, la brume matinale est déjà retombée. Le lieu semble paisible, perchée dans la campagne icaunaise, sous le soleil d'automne. Pourtant, on se sent un peu mal à l'aise, comme observé.

Dans le soleil d'automne, le château de Chastenay semble paisible, bien loin de sa réputation de château hanté. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

On regarde derrière nous, à droite, à gauche. Nos yeux se posent sur les vieilles pierres et soudain, notre regard croise celui de statues. Elles sont douze au total sur la façade, dans les fenêtres, sous les fenêtres mais aussi et surtout sur la porte d'entrée. Trois d'entre elles accueillent le visiteur. "Ce serait Jean Du Lys qui était le propriétaire du château, probablement un médecin hébraïque, et Jean Flamel, le frère de Nicolas Flamel" explique l'actuel propriétaire des lieux François de la Varende. La propriété, construire en 1349 est un château d'alchimiste.

A l'entrée du château de Chastenay, trois têtes observent le visiteur. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

À l'un des étages, François de la Varende nous fait visiter une toute petite pièce, c'est l'atelier des alchimistes. D'ailleurs, outre ces trois figures à l'entrée, plusieurs signes sont visibles sur la façade. On retrouve par exemple des athanors, c'est à dire des fours utilisés par les alchimistes : "l'un c'est la méthode sèche, l'autre c'est la méthode humide, et c'est avec celà qu'ils faisaient leur distillation" explique François de la Varende qui pointe également du doigt un Baphomet, sorte de petit diable, et un symbole de l'Ordre de la toison d'or.

De nombreux symboles sont présents sur la façade du château de Chastenay. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une mystérieuse Dame Blanche

Peut-être qu'il y a des fantômes bienveillants ! (François de la Varende)

Outre le passé alchimique, une autre légende se cache derrière ce vieux château. Celle-ci est beaucoup moins rationnelle. Certains disent y avoir vu une Dame Blanche, un fantôme, un esprit. "Vous avez eu pas mal de guerres entre protestants et catholiques et Auxerre a été pillée" nous raconte François de la Varende. Il poursuit "apparemment, la châsse, vous savez c'est cet endroit où l'on conserve des reliques de saints, elle serait passée par ici. On l'aurait enterrée ici et la personne qui a vu où elle a été enterrée la légende veut qu'on lui a coupé la langue ! C'est elle qui serait la Dame Blanche".

Lui ne l'a jamais vue. Peut-être que l'esprit le laisse tranquille. "C'est un peu bizarre parce que quand on parle de fantômes, de choses comme ça, souvent on voit des meurtres ou des choses comme ça mais peut-être qu'il y a des fantômes bienveillants!" confie le maître des lieux. Après plus d'une heure passée dans les moindres recoins de la bâtisse, point de fantôme, point de Dame Blanche. Peut-être est-elle bienveillante aussi avec les journalistes, qui sait !

Ce qui était dans ce château nous a tourné autour toute une soirée ! (Denis Daubelcour)

Eux ne l'ont pas vu non plus, mais ils se demandent si elle ne leur a pas tourné autour. Il y a une dizaine d'années, comme bon nombre de curieux, Denis Daubelcour et ses amis sont venus eux aussi visiter le lieu. Ils ont tourné sur place un épisode de l'émission RIP (Recherches Investigations Paranormal).

Apres deux soirs dans le manoir il y a eu plus de questions que de réponses. Une partie de la bande n'a rien vu ni entendu d'étrange. En revanche, Denis, lui, est certain d'avoir senti une présence. "J'ai eu la sensation d'être touché dans l'un des deux salons, comme si on me frôlait le bras." Il y a également un morceau de bois qui est tombé, seul. Il en est sûr "ce qui était dans ce château nous a tourné autour toute une soirée !"

François de la Varende dort lui d'un sommeil de plomb. Il voit dans ces craquements et ces grincements les manifestations de l'âge canonique de sa maison. Ses seuls frissons ? Les soirs de pleine lune, quand il distingue nettement l'ombre de l'immense demeure baignée par l'astre : "ça c'est impressionnant, ça fait un peu peur l'ombre de la pleine lune" conclut-il.

Seule l'ombre du château, les soirs de pleine lune, provoque des frissons au propriétaire François de la Varende. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Avant de nous quitter, il nous dévoile un dernier mystère, ou plutôt le petit trésor du château : un ensemble de peintures sur bois, sur une vieille armoire du Moyen-Âge. L'ensemble raconte la légende de Joseph. Un homme jalousé par ses frères, vendu puis emmené en Egypte où il termina dans les bonnes grâces de Pharaon, (vice-roi d'Egypte tout de même !) grâce à son don pour l'oniromancie, c'est à dire l'art de lire l'avenir dans ses rêves.

Le petit trésor du château ce sont ces peintures qui ont traversé les siècles et racontent la légende de Joseph. © Radio France - Delphine-Marion Boulle