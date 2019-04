Ardèche : deux jeunes auto-stoppeurs perdus en pleine nature toute la nuit sur le plateau des Gras

Gendarmes, pompiers et même un élu et un chasseur ont été mobilisés sur l'opération

Gras, France

Le plateau des Gras est un très joli coin de nature pour randonner. Mais mieux vaut l'éviter dans l'obscurité et à l'écart des chemins ! Deux jeunes l'ont appris à leurs dépens dans la nuit. Vers 1 heure du matin, ils sont déposés en stop par un automobiliste au bord de la petite route entre Larnas et Saint-Montan. Eux veulent rentrer au Teil. Ils voient de la lumière en bas, dans ce qui leur paraît être la Vallée du Rhône. Au lieu de suivre la route, ils s'enfoncent dans la végétation pour "couper au court".

Aucun chemin d'accès, de la rubalise déroulée par les gendarmes

Après 5 heures dehors, coincés au bord d'une paroi, complètement déboussolés, ils finissent par envoyer leurs coordonnées GPS à la gendarmerie. Ils se trouvent en réalité sur la commune de Gras mais dans une zone escarpée, très difficile d'accès. Les gendarmes établissent le contact visuel, impossible d'accéder jusqu'à eux, il n'y a aucun chemin dans le secteur.

Adjoint au maire, chasseur et pompiers du Grimp

Un adjoint au maire de Gras et un chasseur viennent en appui pour guider les gendarmes avec de la rubalise comme fil d'Ariane. Finalement, ce sont des pompiers du Grimp qui aident les deux jeunes à s'extraire de ce mauvais pas. Les deux Ardéchois de 18 et 27 ans ont été examinés par les secours. Ils sont fatigués mais sains et saufs.