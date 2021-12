Ardèche : Emilie, abandonnée bébé à l'aéroport d'Orly, recherche toujours ses origines

C'est pendant le confinement du printemps 2020 pour cause de Covid-19 qu'Emilie lance son appel sur les réseaux sociaux : -"je me posais énormément de questions depuis presque toujours, mais je n'avais pas osé afficher au grand jour ma recherche. Pendant ce confinement, j'ai beaucoup réfléchi et j'avais vu un reportage où il y avait une personne qui disait "quelque part il y a quelqu'un qui sait quelque chose" et ça a vraiment fait un déclic chez moi. Et je voyais tellement de gens sur les réseaux sociaux que je me suis dit que peut-être je pouvais me servir de ça pour faire évoluer mon histoire. Peut être que moi aussi, il y a quelqu'un qui sait quelque chose quelque part et il faudrait que je trouve cette personne."

Son appel rencontre un écho particulier il y a un an jour pour jour quand Brut lui consacre un reportage vidéo. Ce reportage est regardé massivement, Emilie le sent : "par exemple, j'avais des collègues qui n'étaient pas spécialement au courant de mon histoire et qui l'ont découverte à travers Brut. J'étais passée par d'autres médias déjà depuis quelques mois et ils n'en avaient jamais entendu parler."

L'île Maurice et l'Est de la France

Depuis un an, les recherches d'Emilie n'ont pas abouti mais ont progressé. Elle a réalisé un test ADN pour déterminer plus précisément ses origines ethniques. Les résultats lui ont permis de centrer plus son enquête du côté de l'île Maurice et de l'Est de la France. A l'aéroport d'Orly, elle a été retrouvée avec une poussette et un sac à langer, rien d'autre. Un commerçant de l'île Maurice lui a dit qu'il commercialisait ce sac à langer dans les années 90. Emilie essaie comme ça de remonter les pistes et les minces indices.

Emilie, 9 mois, à la pouponnière

"Je crois en l'avenir. Je crois aussi en la force des réseaux" ajoute Emilie "et je me dis que peut-être même mon message est arrivé aux oreilles de personnes qui sont au courant. Mais peut-être qu'ils ont encore besoin de temps pour venir jusqu'à moi. J'ai conscience que c'est un abandon. C'est sûrement un très, très lourd secret. Je suis prête, je veux avoir des réponses, mais je sais qu'il faut que je laisse du temps à tout le monde. Mon mari me dit souvent que c'est une quête d'une vie de toute façon, donc je suis patiente."

"Compléter le puzzle de mon histoire"

Son prénom Emilie lui a été attribué par la pouponnière qui l'a recueillie en premier. Sa date de naissance a été estimée. Une identité fabriquée donc. Emilie voudrait connaitre la vraie : "je n'avais pas 2 jours quand j'ai été trouvée. Les médecins ont estimé que j'avais environ 9 mois. Cela veut dire que j'ai passé du temps avec quelqu'un ou peut-être avec plusieurs personnes. Donc on m'a sûrement donné un prénom. Je suis née quelque part et en fait, toutes ces informations là, je les ignore complètement. Et moi, je grandis. Maintenant, je suis mariée. J'aimerais avoir des enfants et j'aimerais avoir des informations sur ma propre identité. Même si j'arrive à vivre sans, ce sont quand même des choses qui me trottent dans la tête. Je me dis que si quelqu'un aujourd'hui ou dans quelques années peut apporter des réponses, ça me fera du bien. Juste pour compléter un peu le puzzle de mon histoire."

Emilie a été abandonnée bébé à l'aéroport de Paris Orly en 1994

Il y a deux manières de contacter Emilie si on a des informations qui peuvent l'aider. Une adresse mail : emilie.orly@gmail.com ou sa page Facebook Emilie Mdn.