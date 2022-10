Ardèche : la fête médiévale de Saint-Montan a perdu son faucon

L'oiseau de la compagnie Hippogriffe fauconnerie s’est échappé ce samedi à Saint-Montan en Ardèche lors d’une représentation pendant la fête médiévale. Il s'agit d'un jeune faucon de quelques mois, il a été aperçu dimanche en fin de matinée à Bourg-Saint-Andéol. L'oiseau est gris et blanc, a la taille d'un double pigeon, a des lanières en cuir aux pattes, une petite sonnette et un émetteur (qui n’émet plus). Si vous pensez l'apercevoir, vous pouvez prendre une photo afin de vérifier que ce soit bien lui ou téléphoner rapidement au 06 61 82 40 91.