Ardèche : la star mondiale Rihanna achète un château à Plats !

La chanteuse Rihanna vient d'acheter un château à Plats, en Ardèche ! L'été dernier, la star américaine avait fait escale à Mauves et elle est visiblement tombée amoureuse du coin, pour le plus grand plaisir du maire de Plats.

Rihanna est de retour en Ardèche et cette fois, elle s'installe ! La star mondiale vient d'acheter un château sur la commune de Plats. Le maire du petit village de 850 habitants n'en revient toujours pas.

Rihanna est tombée amoureuse de l'Ardèche

Nous vous l'avions dit sur France Bleu Drôme Ardèche, la chanteuse américaine était venue, en juillet dernier, visiter le domaine viticole Jean-Louis Chave, à Mauves.

Le fan club français de la star avait évoqué sur son compte twitter cette visite en juillet dernier en Ardèche. -

Rihanna est visiblement tombée sous le charme de l'Ardèche. "Deux mois après son passage, l'agent de Rihanna a contacté notre mairie et elle a décidé d'acheter ce château sur notre commune ; la vente s'est concrétisée hier" explique le maire de Plats, Laurent Brunel.

"C'est une grande joie et une grosse émotion pour nous !"

La chanteuse américaine, aux 60 millions d'albums vendus dans le monde, a donc jeté son dévolu sur la petite commune ardéchoise de 850 habitants. "Ça a été une sacrée surprise ; ce n'est pas tous les jours qu'une star internationale pose ses valises chez nous" insiste Laurent Brunel.

Rihanna a fait part de sa joie sur son compte twitter après l'achat de cette bâtisse en Ardèche.

Le maire de Plats s'attend à l'arrivée de paparazzis

Rihanna a donc décidé d'acheter ce château à rénover à Plats, en Ardèche. "Il y a des travaux à faire mais je pense qu'elle a les finances nécessaires pour faire un magnifique domaine" explique le maire de Plats.

"Je m'attends à avoir débarquer beaucoup de monde sur le territoire !"

"On aura sûrement beaucoup de paparazzis et de gens qui vont venir pour faire des photos de la star. On s'attend à voir beaucoup de monde" explique Laurent Brunel. "Les retombées pour la commune vont êtres énormes !"