Vidéo : le plus grand trébuchet du monde en Ardèche

Labastide-de-Virac, France

Lorsque Jean-Louis Lascombe a fini de rénover son château, lui et ses artisans ont décidé de poursuivre l'aventure en construisant des trébuchets. D'abord, un petit trébuchet de 7 mètres de haut, puis un plus grand, le plus grand au monde même de 21 mètres de haut. C'est ce trébuchet que vous pouvoir tirer durant tout cet été.

Le trébuchet une redoutable arme de guerre

Le trébuchet, c'est un bras muni d'un contre-poids qui permet de projeter des boulets à grande vitesse. Le trébuchet du château des Roures est une copie d'un trébuchet anglais du début du XIVème siècle ayant été utilisé par l'armée du roi d'Angleterre Edouard 1er.

Le plus grand trébuchet du monde

Le trébuchet du château des Roures peut envoyer un boulet de 300 kilos à plus d'un kilomètre de distance à une vitesse de 200 kilomètres/heure. On peut imaginer les dégâts d'un tel tir.

Une cinquantaine de personnes pour utiliser cette arme

Au Moyen-Âge, il fallait environ une cinquantaine de personnes pour faire fonctionner ces grands trébuchets. Mais ces armes étaient aussi des armes de dissuasion : leur seule présence devant des murailles provoquait parfois la reddition des assiégés. Le tir du grand trébuchet, c'est à voir tout l'été au château des Roures à Labastide-de-Virac à 13 heures et 16 heures 30.