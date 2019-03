Ardèche : le Safari de Peaugres a perdu un de ses ibis rouges

L'ibis n'a plus été aperçu depuis plusieurs jours.

Peaugres, France

Le Safari de Peaugres, en Ardèche, a lancé un drôle d'avis de recherche sur Facebook. Un ibis rouge s'est échappé dans la nuit de mardi à mercredi, à cause des rafales de vents et des branches qui sont tombées sur les volières. L'oiseau, de couleur rose foncé/rouge est resté au-dessus, mais les vents violents l'ont éloigné du secteur.

Du côté du parc, on n'est pas plus inquiet que ça pour le moment. L'animal n'est pas dangereux et peut se débrouiller tout seul, mais il est peut-être "désorienté." Le Safari demande donc de l'aide aux habitants des alentours qui seraient susceptibles d'apercevoir l'oiseau.

Si vous voyez l'ibis, vous pouvez contacter le Safari de Peaugres au 04 75 33 77 98.