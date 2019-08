Ardèche : les bivouacs de Gaud et Gournier ne seront plus coupés du monde durant les orages

Les bivouacs de Gaud et Gournier dans l'Ardèche étaient parfois privés de réseau téléphonique lors des intempéries. Impossible d'appeler les secours en cas de problème. Ils sont désormais équipés de radios spéciales en liaison directe avec les pompiers de l'Ardèche

Ardèche, France

La couverture téléphonique n'est optimale partout en Ardèche. Encore moins dans les gorges où les bivouacs de Gaud et Gournier pouvaient par exemple être coupés du réseau lors des orages. Impossible de passer un appel...ce qui peut poser un grave problème lorsqu'il s'agit de joindre les pompiers en cas d'urgence.

Ça va couper, chérie...

C'est arrivé le 9 août 2018 : des orages tonitruants, éclairs, tonnerre et tout d'un coup...plus de réseau. Impossible pour le personnel des deux bivouacs de prévenir les pompiers alors même que les pluies torrentielles provoquent des inondations. Une situation exceptionnelle mais qui a de quoi inquiéter le conservateur de la Réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche Romain Franquet : "Habituellement nous pallions ce problème de communication en faisant descendre les services de secours pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème et retransmettre cette information."

Mais tout ça c'est du passé puisque les deux lieux de vacances sont désormais reliés directement au SDIS 07 grâce à des "émetteurs Antares". Les mêmes radios qu'utilisent les pompiers entre eux. Ce qui permet d'éviter un drame explique le Colonel Alain Juge, directeur adjoint des pompiers de l'Ardèche : "Le premier élément dont on a besoin en cas d'urgence, c'est savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Cette information peut passer par les GSM ou le téléphone filaire. Dès lors que ces deux réseaux sont hors service, la radio devient un élément essentiel." En cas de problème, il suffira donc au personnel de passer un coup de fil directement aux pompiers grâce à ces talkie-walkie spéciaux.